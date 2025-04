Waar in Utrecht is nog plek voor 10.000 festivalbezoekers?

Utrecht groeit, het aantal inwoners groeit, maar de stadsgrenzen rekken niet verder op. Dat zorgt voor allerlei uitdagingen. Want terwijl de stads steeds voller raakt, wordt de behoefte aan vertier, zoals evenementen, ook steeds groter. Daarom is de gemeente een aantal jaar geleden begonnen met de zoektocht naar een nieuwe grote evenementenlocatie en daar zit nu ontwikkeling in. Er is een lijst met 70 potentiële locaties gepubliceerd. Waar kunnen over een paar jaar meer dan 10.000 bezoekers terecht voor een feestje?

Om maar gelijk duidelijk te zijn; op de lijst van 70 mogelijke locaties staan ook plekken waarvan eigenlijk al zeker is dat niet het nieuwste festivalterrein van de stad gaat worden. Er gaat geen techno klinken op begraafplaats Tolsteeg of Natuurgebied Zuilen. Waarom staan ze dan wel op de lijst? Omdat de gemeente in het onderzoek juist geen plekken op voorhand al wilde uitsluiten. Door breed te kijken, moet uiteindelijk die ene plek gevonden worden. En die ene plek is belangrijk, zo meent de gemeente.

Bestaande ruimte

Bestaande ruimte voor grote evenementen neemt af, bijvoorbeeld doordat woningen of bedrijven op of nabij locaties worden gebouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor Papendorp en recreatiegebied strand Haarrijn waar vlakbij nieuwe woningen en bedrijven zijn of worden gebouwd. Inmiddels hebben enkele grote evenementen, zoals Smeerboel en A State of Trance, Utrecht verlaten.

De gemeente verwacht dat deze ontwikkeling de komende jaren doorzet. Daar staat tegenover dat de vraag naar evenementen juist ook toeneemt. Op de bestaande locaties wordt het daardoor drukker. Dit terwijl de gemeente meent dat grote sport-, muziek- en cultuurevenementen zoals Bevrijdingsfestival, de Singelloop en Central Park de stad kleur geven en bewoners in aanraking brengen met cultuur en sport.

Behoefte

Een nieuwe plek zou volgens de gemeente dus voorzien in een behoefte en tegelijkertijd zorgen voor betere spreiding van grote evenementen. Wethouder Eva Oosters omschrijft het zo: “De druk op de ruimte in Utrecht neemt toe, en dat vraagt om creatieve oplossingen. We hebben een nieuwe evenementenlocatie nodig om de stad levendig te houden, maar ook om te zorgen voor een betere balans tussen evenementen en juist ook soms de rust waar bewoners naar op zoek zijn.”

De grote zoektocht

Er liggen wel een aantal voorwaarden aan de nieuwe locatie. Het zoekproces richt zich op buitenlocaties van minimaal 3 hectare waar minstens 10.000 bezoekers gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, live-muziekoptredens kunnen plaatsvinden en minimaal 12 dagen per jaar iets georganiseerd kan worden. Dat is dus een aardige uitdaging.

De afgelopen periode deelden 1.600 inwoners, evenementenorganisatoren en andere belanghebbenden hun mening via een online enquête, straatinterviews en groepsgesprekken. Het ging uitdrukkelijk over potentiële plekken, maar ook over criteria; want waaraan moet zo’n plek nou eigenlijk nog meer voldoen?

70 locaties

Uiteindelijk ligt er nu een lijst met 70 locaties. Er staan veel bekende plekken op de lijst, zoals de parken, Galgenwaard en het Jaarbeursplein. Ook staan er een aantal ‘out-of-the-box’ locaties op de lijst, zoals het dak van The Wall, het dak van P+R Westraven en de ringweg. De 70 locaties zijn opgedeeld in 4 categorieën.

In categorie 1 staan de 11 plekken die het meest genoemd zijn door mensen tijdens het onderzoek van de gemeente. Bij categorie 2 staan plekken die (in oppervlakte) groot genoeg zijn voor evenementen maar minder vaak genoemd zijn door mensen uit de stad. In categorie 3 staan plekken, die eigenlijk al afvallen vanwege verschillende redenen. Als laatste is categorie 4, dit zijn al evenementenlocaties met al vastgestelde regels.

Criteria

Alle peilen worden gericht op de ongeveer 45 locaties uit categorie 1 en 2. Al deze plekken worden nader bekeken en gewogen. Er is wederom een lange een lijst, deze keer met criteria. Belangrijke zaken als wetgeving en eigendom van de grond, en ook bereikbaarheid, toegankelijkheid, aanwezige infrastructuur, spreiding over de stad, formaat van het terrein en natuurlijk de eventuele kosten voor ontwikkeling.

De ene criteria weegt wel zwaarder dan de andere. De komende maanden wil de gemeente zo de lijst terugbrengen tot maximaal 5 locaties. Dat zijn dan 5 locaties die in principe aan de voorwaarden voldoen. Vervolgens heeft de gemeenteraad ook nog een sleutel in handen, want er moet natuurlijk geld en goedkeuring komen om zo’n plek te ontwikkelen. Als alles voorspoedig verloopt duurt het nog wel minimaal twee jaar voordat het eerste grote evenement zal plaatsvinden op de nieuwe locatie.

De 11 meest genoemde plekken door bewoners en betrokkenen:

In Overvecht: Gagelbos en Poldergebied Overvecht, Park de Gagel en Fort Blauwkapel en omgeving.

In Noordoost: Park Voorveldse Polder en omgeving.

In Oost: Utrecht Science Park Graslanden en Galgenwaard en omgeving.

In Binnenstad: het parkeerterrein van de Jaarbeurs.

In Zuid: Fort Lunetten en Beatrixpark.

In Leidsche Rijn: Park de Hoge Weide.

In Vleuten-De Meern: Rijnenburg (inclusief Nedereindse Park) en de Hampoort en omgeving.

De volledige lijst is te bekijken via deze link.