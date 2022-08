Maaltijdbezorger Deliveroo stopt waarschijnlijk in Utrecht

Maaltijdbezorger Deliveroo stopt mogelijk met haar activiteiten in Utrecht. Het bedrijf overweegt namelijk de Nederlandse markt in zijn geheel te verlaten. Een definitieve beslissing is er nog niet, maar als wordt besloten de activiteiten te stoppen zal dit waarschijnlijk vanaf november gebeuren.

Tal van Utrechtse restaurants maken gebruik van maaltijdbezorging via Deliveroo. De markt van maaltijdbezorgers is al jaren flink in ontwikkeling. Zoals vaak bij dit soort ontwikkelingen verdwijnen er na een paar jaar ook weer bedrijven, want alleen grote partijen met veel marktaandeel kunnen overleven. Eerder gooide Foodora al de handdoek in de ring.

Totdat Deliveroo besluit of ze stoppen, blijven ze hun diensten aanbieden. Thuisbezorgd en Uber Eats zijn ook nog actief in Utrecht.