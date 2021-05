Artisjok aan Nieuwegracht maakt plaats voor ander restaurant; nog op zoek naar nieuwe naam

Er wordt nu nog hard verbouwd maar in juli moet er een nieuw restaurant openen aan de Nieuwegracht in Utrecht. De naam is nog niet bekend, want de eigenaren roepen daarvoor de hulp in van hun toekomstige gasten. De zaak opent in het pand van het voormalige restaurant Artisjok.

Het nieuwe restaurant komt dan wel in het pand van Artisjok, er zal niks meer van terug te zien zijn. Een van de eigenaren, Ditmar, vertelt: “We hebben alles eruit gehaald, tot aan de keuken aan toe. We zijn nu nog druk aan het verbouwen. Er komt een mooie bar in. Het interieur wordt strak en er zullen veel planten komen.” Het restaurant moet Parijse sferen gaan uitstralen.

Menu

Vegan-, vega-, vis- en vleesgerechten krijgen allemaal evenveel ruimte op de menukaart van het restaurant zonder naam. Ditmar, die eerder betrokken was bij Simple en het Ketelhuis, vertelt verder: “Vroeger waren de vegetarische gerechten nog weleens een ondergeschoven kindje, maar bij ons is dat gewoon volwaardig onderdeel van het menu.” In de keuken komt dan ook een kok te werken die zich afgelopen jaar toelegde op vegan koken (bij Broei) en een kok die gespecialiseerd is in de hedendaagse keuken met moderne invloeden.

Het prijsniveau en de sfeer moeten volgens de initiatiefnemers toegankelijk worden, een voorgerecht staat voor €8 tot €10 op de kaart, een hoofdgerecht kost €16 tot €20 en een nagerecht bestel je voor €8 tot €10. Gasten die zin hebben in een avond uitgebreid tafelen, kiezen voor extra gangen en kunnen zo een zevengangendiner ervaren.

Naam

Maar dan nog de naam van het restaurant. De vier eigenaren Annelie (27), Ditmar (34), Pieter (31) en Niels (30) kwamen er samen niet uit. “We hadden allemaal een paar goede ideeën, maar we bleven erover praten. Toen kwamen we met het idee om onze toekomstige gasten om hulp te vragen. Iedereen mag meedenken over de nieuwe naam. En als iemand de nieuwe naam bedenkt van het restaurant krijgt diegene natuurlijk een zesgangendiner aangeboden.” Namen kunnen doorgeven worden via de Facebook– of Instagrampagina van het restaurant.