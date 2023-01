Croquetten Boutique sluit zaak in Utrechtse binnenstad, kroketten elders nog wel op het menu

De zaak van Croquetten Boutique gaat vertrekken uit de binnenstad Utrecht. Het werd tijd om het roer om te gooien, vinden ondernemers Désirée Stroes en Brian Steevens. De boutique aan de Bakkerstraat blijft voorlopig open, tot zich een nieuwe ondernemer voor de locatie meldt.

Stroes en Steevens hebben het merk Croquetten Boutique verkocht aan Bidfood, een groothandel die producten levert aan de horeca. “Bidfood liet ons weten interesse te hebben in de overname”, vertelt Stroes. “Toen we erover nadachten, vonden we het een goed idee. Het geeft ons ruimte om weer met andere dingen bezig te gaan.”

De snacksalon van de Croquetten Boutique aan de Bakkerstraat gaat binnen afzienbare tijd sluiten. Wanneer, dat is nog niet duidelijk. Stroes: “We blijven gewoon open, totdat er iemand is die de zaak overneemt. We hebben geen haast met vertrekken.”

Appel en kaneel

Ondertussen zijn de ondernemers al begonnen aan een nieuw avontuur. Samen met een compagnon hebben ze tapasbar Sevilla aan de Korte Jansstraat geopend.

De Croquetten Boutique ging zo’n vijf en half jaar geleden open en kreeg al snel de aandacht vanwege de soms onverwachte kroketten die er werden gerold. Toch waren de klassieke smaken veelal erg geliefd, laat Stroes weten, al deed de winterse croquet met appel en kaneel het ook erg goed.