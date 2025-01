Driedubbel feest in de Loeff Berchmakerstraat in Utrecht: nieuwe Spaanse zaak, jubilea Café Domkop en Kippig

Het is morgen driedubbel feest in de Loeff Berchmakerstraat: Kippig bestaat tien jaar, Café Domkop bestaat 7,5 jaar en de nieuwe Spaanse zaak Bocata is net een maand open. De drie eigenaren vieren het feestje samen. Café Domkop deelt gratis biertjes uit en Bocata en Kippig verzorgen de hapjes.

De drie zaken vormen een driehoek in de straat: Kippig en Bocata zitten tegenover elkaar, Café Domkop een pand verderop. Reden genoeg om samen een feestje te geven, vinden ze. Tussen 16.00 uur en 21.00 uur wordt er getrakteerd in de Domkop.

Café Domkop en Kippig zijn inmiddels bekende namen in de Utrechtse horeca, maar Bocata is nieuw. De Spanjaard Jesús (60) opende een maand geleden zijn Spaanse zaak. “Bocata betekent ‘groot broodje’ in het Spaans”, legt hij uit.

Bij Jesús kan je terecht om allerlei Spaanse lekkernijen af te halen. Denk aan belegde broodjes, zogenoemde bocadillos, met manchego en vers gesneden serranoham of tortilla. Ook serveert Jesús paella, tapas en andere pinchos (hapjes). Al het eten maakt hij zelf.

Witte en rode sangria

Hiervoor werkte Jesús jaren in de Utrechtse horeca, zoals bij de tapasbar Vintage, Lebowski en Kippig. Hij was het horecaleven zat en droomde van eigen zaak om mensen echt Spaans eten voor te schotelen. DUIC kreeg dan ook direct paella en tortilla om te proeven.

Tekst gaat verder onder de foto

Binnenkort komt er ook sangria op het menu te staan, zowel witte als rode, en wil hij klassieke Spaanse wijnen gaan verkopen.

Tot nu toe kwamen er vooral veel Spanjaarden bij hem langs voor het typisch Spaanse eten. Jesús hoopt dat er de komende tijd nog veel meer Utrechters zijn eten komen proeven.