De exploitant van het bijzondere hotel The Anthony in het monumentale voormalige Antoniusklooster aan de Kanaalstraat is failliet. De coronacrisis is de reden voor het faillissement. Maar de aanwinst blijft voor Utrecht behouden, de eigenaar van het pand gaat met een nieuw team zelf zorg dragen voor het hotel.

Hotel The Anthony was pas sinds vorig jaar open. Het monumentale klooster, gebouwd in 1908, is volledig gerenoveerd. Voordat het hotel er opende heeft er ook nog jaren een zorginstelling gezeten. The Anthony Hotel sleepte in het eerste jaar al een nominatie binnen voor de Best Hotel Design-awards.

Het is de exploitant van het hotel niet gelukt om in een opstartfase met daarbij de huidige coronasituatie het hoofd boven water te houden. Deze week is het bedrijf failliet verklaard.

Doorstart

Het hotel blijft open. De eigenaren maken een doorstart. De naam blijft bestaan, de hotelkamers blijven hetzelfde, maar het gebouw en daarbij het restaurant en café gaan nog meer de deuren openen naar buiten. “Daarbij gaan we de kracht van het prachtige gebouw, wat het klooster is, nog meer benutten”, aldus Michiel Blaauw, de nieuwe general manager.

De in Utrecht geboren Blaauw werkt al jaren in de hospitalitysector, zowel bij TivoliVredenburg als bij buitenlandse hotels. Het is nu aan hem om hotel The Anthony voor te bereiden op een nieuwe opening. “Ik hoef natuurlijk niet te vertellen dat het een lastige tijd is voor de hospitalitysector, zet het nieuws maar aan.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Trots

De komende tijd gaat Blaauw alles binnen het hotel inventariseren: “Ik moet natuurlijk eerst goed gaan kijken hoe de vorige exploitant te werk ging. We gaan kijken wat we willen overnemen, maar er zullen ook veranderingen komen. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik ben geboren in Utrecht, en vind het daarom extra mooi om hiermee aan de slag te gaan.”

De hotelkamers zullen niet veel veranderen, maar Blaauw wil wel dat Hotel The Anthony aan de Kanaalstraat nog toegankelijker wordt, voor omwonenden en andere Utrechters. “Het is een prachtig oud klooster, dat mag het uitstralen, het heeft heel veel potentie en dat gaan we nu beter benutten. Mensen moeten hier ook dagelijks gewoon naar binnen kunnen komen lopen voor koffie en taart of een goed abdijbiertje. Utrechters moeten trotst zijn op deze plek in de wijk.”

Door het faillissement staat het personeel ook op straat en gasten die nog boekingen hadden uitstaan zitten met vragen. Maar Blaauw laat weten dat het personeel erg waardevol is en wil zoveel mogelijk mensen meenemen. Wanneer het hotel en restaurant weer volledig open gaan, is nog onduidelijk. Zoals heel het land is hotel The Anthony ook afhankelijk van de coronamaatregelen.