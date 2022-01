Gemeente Utrecht vraagt weer: hoe bevielen de tijdelijk uitgebreide terrassen in de binnenstad?

Nu de horeca al weken gesloten is vanwege de lockdown is het misschien een gevoelig onderwerp, maar maandenlang mochten cafés en restaurants in Utrecht een groter terras hebben. De gemeente vraagt nu voor de tweede keer aan inwoners wat ze van de uitgebreide terrassen vonden. Goed idee, of niet meer doen?

Sinds corona in 2020 uitbrak zijn er tal van maatregelen in het centrum van Utrecht genomen om bezoekers en ondernemers de ruimte te geven. Een van die maatregelen was de uitgebreide terrassen. Bestaande terrassen mochten meer ruimte innemen om zo aan de anderhalvemetermaatregel te voldoen.

Die mogelijkheid werd een aantal keer verlengd en tussentijds geëvalueerd. Uit een enquête in 2020, ingevuld door ruim 4.200 Utrechters, bleek dat 90 procent van de deelnemers het een goed idee vonden dat de ondernemers extra de ruimte kregen.

Vorig jaar werd van 28 april tot 1 november 2021 de terrasruimte in Utrecht ook tijdelijk verruimd. Ook dit jaar, als de horeca straks weer opengaat, kunnen ondernemers gebruikmaken van de regeling.

Nu wil de gemeente opnieuw weten wat bezoekers, bewoners en ondernemers daar nou eigenlijk van vinden. Daarvoor is weer een online enquête in het leven geroepen, die is hier te vinden. Het doel van de evaluatie is het verzamelen van de meningen over en ervaringen met de tijdelijk verruimde terrassen.