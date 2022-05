Héron Petit Restaurant in Utrecht krijgt van Michelin groene ster voor duurzaamheid

Restaurant Héron in Utrecht heeft maandag tijdens de bekendmaking van de Michelinsterren een groene ster gekregen. De groene ster wordt jaarlijks uitgereikt aan restaurants die een voorbeeld zijn op het vlak van duurzaamheid.

De groene ster bekroont restaurants en chefs die ‘zichzelf aansprakelijk stellen voor hun normen op vlak van ethiek en milieu’, aldus Michelin. Ze werken bijvoorbeeld met ethische leveranciers en producenten om afval te vermijden en proberen geen gebruik te maken van plastic en andere materialen die niet gerecycled kunnen worden.

Héron Petit Restaurant in de Schalkwijkstraat in Utrecht heeft naar eigen zeggen ‘puur en eerlijk eten’ als basis. Ze werken nauw samen met hun leveranciers en gaan uit van wat uit Nederland komt en in het seizoen is. Ook plukken ze een deel van hun ingrediënten zelf, in de natuur in en om Utrecht.

Héron is een van de drie restaurants die dit jaar een groene ster hebben gekregen. In Nederland zijn nu elf restaurants met een groene ster.