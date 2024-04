Horecazaak De Pomp aan Croeselaan in Utrecht hoeft pas in 2025 de deuren te sluiten

Horecazaak De Pomp aan de Croeselaan in Utrecht zou eigenlijk dit jaar de deuren moeten sluiten, maar nu is afgesproken dat dit pas in 2025 moet gebeuren. “Nu, na drie jaar van praten, pleiten en hopen, is het dan eindelijk gelukt! We mogen nog een jaar blijven”, schrijven de ondernemers op Instagram.

Ongeveer tien jaar lang stond het voormalige benzinestation langs de Croeselaan leeg, en in de laatste jaren verkeerde het in vervallen toestand. Het gebouwtje was dan ook een doorn in het oog van de bewoners.

In september 2018 mochten omwonenden stemmen op een aantal ideeën en een meerderheid koos toen voor het voorstel van De Pomp. In april 2019 opende de nieuwe horecazaak de deuren, met de afspraak dat zij daar vijf jaar mochten blijven.

Petitie

In 2021 startte De Pomp, die net een roerig coronajaar achter de rug had, een petitie waarmee de ondernemers wilden aantonen dat de zaak een belangrijk onderdeel van de wijk is, en daarom langer moest blijven. Die petitie werd meer dan 2.000 keer ondertekend.

Nu is dus besloten De Pomp nog een jaar langer mag blijven. Uiteindelijk moet de plek onderdeel worden van Ringpark Dichterswijk.