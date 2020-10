Kaasfonduerestaurant bij de Bakkerswinkel in Utrecht weer open

Het kaasfonduerestaurant bij de Bakkerswinkel aan de Utrechtse Wittevrouwenstraat opent op 8 oktober weer de deuren. Drie avonden per week serveert het restaurant drie soorten fondue.

Op de kaart staan dit jaar drie soorten: een klassieke Zwitserse fondue, een variant met blauwe kaas en een echte Hollandse fondue met Hollandse kaas, bereid met bier van Utrechtse brouwerij De Leckere.

Twee jaar geleden begon de Bakkerswinkel met het serveren van kaasfondue. Na jaren als lunchroom overdag te draaien, was het volgens de eigenaar tijd om de zaak ook eens ’s avonds te openen. Het was een spontaan idee, dat een groot succes blijkt te zijn. Dit is het derde jaar op rij dat de Bakkerswinkel kaasfondue serveert.