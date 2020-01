‘Lorenzo IJssalon maakt beste gelato van Nederland’

Lorenzo IJssalon aan de Utrechtse Rijnlaan heeft afgelopen week op de Horecava het Nederlands Kampioenschap gelato gewonnen. De jury vond zijn Mapapa-smaak het lekkerste ijs.

“Gelato is Italiaans ambachtelijk ijs”, zegt Lorenz de Groot, eigenaar van de ijssalon. De smaak Mapapa heeft hij zelf verzonnen. “Het is roomijs op basis van yoghurt met merengue en een twist van mango, papaja en passievrucht.”

De Groot heeft naast een ijssalon ook een patisserie. Voor het maken van verschillende lekkernijen zoals tompoezen gebruikt hij van een ei alleen de dooier. Het eiwit heeft hij niet nodig, maar weggooien vindt hij zonde. Daarom kwam De Groot op het idee om van dat eiwit merengue te maken en dat vervolgens te verwerken in ijs. “Normaal gesproken smelt merengue in ijs, maar in ‘Mapapa’ blijft het hard. Het was een hele opgave om dat voor elkaar te krijgen.”

Techniek

In totaal deden 33 ijsmakers mee met het Nederlands Kampioenschap. De Groot vindt het een eer dat zijn ijs heeft gewonnen. “Van alle smaken die wij in onze salon verkopen, heeft deze misschien wel de meest ingewikkelde techniek. We zijn heel blij dat de jury zo enthousiast is.”

Als winnaar van de prijs mag De Groot naar Italië om Nederland te vertegenwoordigen op het Europees Kampioenschap. Vanaf 6 maart is Mapapa weer te proeven want dan gaat Lorenzo ijssalon aan de Rijnlaan weer open.