Na brand nu goed nieuws voor Ping Pong Club in Utrecht: terras mag weer open met biertap en toiletwagen

De Ping Pong Club heeft na de brand van twee weken geleden vrijdag goed nieuws gekregen: vanaf vanmiddag 16.00 uur mag het terras voor twee maanden weer open. Met toestemming van de gemeente Utrecht mogen er buiten biertjes worden getapt en dus kan de horecazaak weer gasten ontvangen.

De Ping Pong Club op de Concordiastraat werd in de nacht van 15 op 16 juli getroffen door brand. Kortsluiting in een telefoonoplader was de boosdoener. En hoewel de brandweer er snel bij was, is de schade volgens eigenaren John, Jan Joost, Thijs en Job te groot en moeten de deuren tijdelijk gesloten blijven.

Vandaag kregen de vier vrienden en ondernemers groen licht van de gemeente: ze hebben toestemming gekregen om hun terras te openen. Naast dat er last minute bier moest worden besteld, is er ook een toiletwagen geregeld voor hun gasten.

‘Een cadeautje’

“Het is echt een cadeautje”, zegt John erover. Ze vroegen toestemming aan de gemeente voor een biertap op hun terras. “Daar moet je een evenementenvergunning en een tapontheffing voor aanvragen. Normaal gesproken ben je dan zo twaalf weken verder voordat je akkoord hebt.”

Zoveel tijd had de Ping Pong Club niet. “De gemeente was heel welwillend”, zegt John. “Nu kunnen er gelukkig weer wat mensen komen zitten en kunnen we een beetje omzet maken.” Ook is hij blij dat hun personeel weer aan de slag kan.

12.000 euro

Betrokken startten eerder al een crowdfundingsactie om de ondernemers te helpen. De Ping Pong Club is wel verzekerd, maar die verzekering dekt niet alle kosten. Inmiddels staat de teller op ruim 12.000 euro.

Volgens de initiatiefnemers is de Ping Pong Club “niet zomaar een club, maar een club waar ongeveer half Utrecht hun eerste dates mochten beleven, prachtige zonsondergangen konden bewonderen met piepende treinen op de achtergrond of nieuwe vrienden maken tijdens een potje rond de tafel”, is te lezen op de pagina van de crowdfunding.