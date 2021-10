Nieuw café aan de Weerdsingel in Utrecht opent de deuren: Dubbel/Dwars

Aan de Weerdsingel Westzijde in Utrecht opent de tweeling Cissy en Jesse dinsdag een nieuw café: Dubbel/Dwars. “We lijken niet eens zo op elkaar. Maar de liefde voor de horeca, die delen we”, vertellen ze. Eerder zat op deze locatie het O-café. Horecazaak Dubbel/Dwars is open voor koffie, ontbijt, lunch en een borrel.

Dat de tweelingbroer en -zus samen dit avontuur aan zouden gaan, was helemaal niet zo gepland. “Het begon eigenlijk bij mij”, vertelt Cissy. “Ik liep vast in mijn kantoorbaan, en eind 2020 werd het duidelijk dat het voor mij zo niet langer kon. Ik hakte de knoop door, zegde mijn baan op en begon met plannen maken voor een eigen onderneming.”Toen ze haar plannen tijdens een etentje voorlegde aan haar broer was hij meteen enthousiast. Hij zegt: “Dat zag ik meteen ook wel zitten.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Pas toen ze in juni het pand aan de Weerdsingel Westzijde vonden waar genoeg ruimte was voor twee eigenaren hakte ook Jesse de knoop door en zegde zijn baan op. Cissy: “Maar we hebben er niet lang over hoeven nadenken hoor. We zijn goed op elkaar ingespeeld en we vullen elkaar juist heel goed aan. Ik zou dit met niemand anders aandurven.”

Zo kwamen zij ook op de naam van het nieuwe dagcafé. Een tweeling, een broer en een zus. Hetzelfde en toch een beetje anders. Dus, een beetje dubbel en een beetje dwars. Cissy heeft het interieur en het menu op zich genomen en doet daarnaast de marketing. De planning, leveranciers en het personeel zijn taken van Jesse. “Je moet meteen blij worden als je bij ons komt. Of dit is om iets te eten of drinken, of om te werken” vult Jesse aan. “Met op het bord alleen maar ingrediënten van goede kwaliteit, veel fruit en verse groente, lekker kleurrijk en goed voor je. Dagelijks vers gemaakt.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ze vinden het prachtig dat ze dit hoekje Utrecht een beetje mooier kunnen maken. Niet alleen in het interieur, maar ook op het bord. Het menu is standaard vegetarisch, het stukje vlees voor de liefhebber bestel je er apart bij. De tweeling hoopt zo gasten actief bewuster te laten nadenken over hun keuzes.

Het pand aan de Weerdsingel W.Z., het oude O-café, heeft een duidelijke transformatie ondergaan. “Het is een prachtige plek, met veel karakteristieke details maar hiervoor ook erg donker. Door muren open te breken en nieuw glas te plaatsen rondom de binnentuin is het nu lekker licht en voelt het veel ruimer.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Cissy vertelt verder: “Ik was meteen verliefd op de binnentuin. Zo uniek, en nu komt hij eindelijk tot zijn recht. Maar ook het terras was doorslaggevend, met uitzicht op de singel zit je de hele dag in de zon en je kunt er ongegeneerd en ongelimiteerd mensen kijken.” Het pand, met haar vele hoekjes, biedt ook plek voor flexwerkers, waar ze speciale werkplekken voor hebben ingericht. De nieuwe horecazaak gaat dinsdag 5 oktober open.