Nieuw café The 5th geopend bij Stayokay Utrecht Centrum aan de Neude

Op de begane grond van Stayokay Utrecht Centrum aan de Neude is gisteren het nieuwe café The 5th geopend. Eind vorig jaar kreeg het hostel groen licht voor de uitbreidings- en verbouwplannen. De horeca verplaatste van de eerste verdieping naar straatniveau.

The 5th is voor zowel hostelgasten als Utrechters en bezoekers van de stad geopend als café, restaurant en ontbijtzaal bij het hostel Stayokay Utrecht Centrum. Op maandagen is er spelletjesavond en op andere dagen worden ook allerlei evenementen georganiseerd.

Muurschildering onthuld

De plek van The 5th is ook het geboortehuis is van de Utrechtse schilder Joop Moesman. Ter ere van hem is daarom in het restaurant een muurschildering onthuld van zijn werk ‘Het Gerucht’.

Het Utrechtse kunstenaarscollectief De Strakke Hand zette de schildering van ongeveer vijf meter langer bij drie meter hoog op de wand. Bij de onthulling waren onder meer Felix Visser, de stiefzoon van Moesman en presentator Philip Freriks. Het kunstwerk beslaat de hele muur aan de linkerkant van de bar.