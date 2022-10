Stayokay op Neude in Utrecht krijgt groen licht voor uitbreiding hostel

Het hostel van Stayokay op de Neude mag gaan uitbreiden. De plannen voor het uitbreiden van het hostel en het verplaatsen van de horeca naar straatniveau zijn voorlopig goedgekeurd. Omwonenden kunnen nog reageren op de verbouwplannen. De bezwaartermijn loop tot 11 november 2022.

Stayokay liet in mei van dit jaar weten dat er plannen lagen voor het uitbreiden en verbouwen van het hostel aan de Neude. Volgens de huidige bouwplannen worden ook de kelder en de begane grond bij het hostel gevoegd. Aan de Neude 4 zat tot voor kort nog een bankwinkel van de ABN Amro. Het bestaande deel van het hostel is gevestigd in een voormalig kantoor van de ABN Amro.

In het pand zijn daar nog enkele overblijfselen van te bewonderen. De oude glazen lift wordt gebruikt en de oude kluis van de bank dient nu als veilige opbergplek. Met het verdwijnen van de bankwinkel van ABN Amro neemt Stayokay het resterende deel van het pand in gebruik.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Café op straatniveau

Ook aan de indeling van het hostel gaat het een en ander veranderen. Dat is te lezen in de bouwplannen van de hostelketen. Momenteel zit de ontbijtzaal nog op de eerste verdieping. Die gaat in de nieuwe inrichting een verdieping naar beneden. De nieuwe eetzaal, die voor zowel hostelgasten als voor passanten geopend is als café, restaurant en ontbijtzaal, komt nu op de begane grond.

Omwonenden en geïnteresseerden kunnen reageren op de plannen voor de verbouwing en uitbreiding. De bezwaartermijn van zes weken loopt nog tot 11 november. Bezwaar maken kan via de website van de gemeente Utrecht.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.