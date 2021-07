Nieuw Utrechts restaurant LEFT serveert overgebleven producten van onderbuurman Albert Heijn

Een nieuw self-service restaurant met de naam LEFT is vanaf donderdag 1 juli geopend. De zaak zit boven de Albert Heijn gelegen aan de Amsterdamstestraatweg 56. Waar de naam LEFT vandaan komt? De voorraad van het restaurant bestaat uit overgebleven, onverkochte producten uit de supermarkt.

Ondernemers Arjan en Jolanda Konincks, eigenaars van de Albert Heijn aan de Amsterdamsestraatweg, zeggen de motivatie hebben om de wereld een stukje beter te maken. Dat begint volgens de supermarkteigenaren bij jezelf en om de hoek.

Zij zien als geen ander hoeveel eten die wordt verspild omdat mensen het links laten liggen in de winkel. Redenen daarvoor zijn vaak kleine schoonheidsfoutjes of een te snel naderende houdbaarheidsdatum. De gerechten in het nieuwe restaurant gaan bestaan uit onverkochte producten uit de winkel, maar ook van telers en producenten om de hoek die bijvoorbeeld met overtollige voorraad zitten.

Arjan en Jolanda Konincks proberen met het concept van LEFT deze gewoonte 180 graden ombuigen, onder het motto ‘eat right’. Duurzame producten en inrichting van het restaurant zijn daar een belangrijk onderdeel van, net als een gevarieerd en gezond aanbod op het menu.

Arjan Konincks: “Met LEFT willen wij onze gasten laten ervaren dat je met ‘eat right’ impact maakt op jezelf en op de wereld om de hoek. Daarbij willen we onze gasten bij LEFT graag laten proeven dat kwaliteit niet gekoppeld is aan perfectie.”