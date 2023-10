Nieuwe poging om coffeeshop te openen op Lage Weide in Utrecht

Er ligt weer een plan op tafel om een coffeeshop te openen op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht. De gemeente laat weten positief te zijn over de locatie aan de Elektronweg – want het college heeft een voorkeur voor coffeeshops buiten woonwijken. Vorig jaar was er ook een initiatief voor een coffeeshop op deze plek, na bezwaren zijn de plannen nu aangepast.

De coffeeshop moet komen aan de Elektronweg 38. Een plek die in principe op goedkeuring kan rekenen van het college, als aan alle andere voorwaarden wordt voldaan.

“De plek voldoet aan het coffeeshopbeleid want ligt buiten een woonwijk op een industrieterrein en grenst aan diverse uitvalswegen”, aldus het college op vragen van het CDA. De gemeente ziet ook graag dat coffeeshops meer verspreid over de stad zitten, zodat de druk op bestaande locaties in de stad afneemt.

Zorgen

Vorig jaar lag er ook een plan om hier een coffeeshop te open. Verschillende ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Lage Weide waren hier niet blij mee. In een persverklaring, aangevuld met een in scène gezette foto van een gewapende overvaller, werd er gewaarschuwd voor ripdeals en onveilige situaties voor vrouwen.

Na bezwaren is dat plan aangepast, zo zijn onder meer de openingstijden van de coffeeshop veranderd. Ook laat de gemeente op de vragen van het CDA weten dat de ervaring juist is dat coffeeshophouders zich ‘goed houden aan de gemaakte beheerafspraken voor de omgeving’ en dat er normaliter maar weinig overlastmeldingen zijn rond coffeeshoplocaties.

De vergunningsaanvraag wordt op dit moment beoordeeld.