Ping Pong Club mag toch tot volgende zomer openblijven: ‘Dit betekent een vijfjarig jubileum’

De Ping Pong Club langs het spoor op de Concordiastraat mag nog een half jaar langer blijven. De oorspronkelijk einddatum was eigenlijk 31 december dit jaar, maar na overleg met de NS is dat 30 juni volgend jaar geworden.

“We willen de NS daar heel erg voor bedanken”, zegt John, een van de eigenaren. “Dit betekent: nóg een Koningsdag, een vijfjarig jubileum en extra edities van de Wake Up Club”, schrijft de Ping Pong Club in een bericht op Instagram.

Sinds maart 2019 is de Ping Pong Club gevestigd in Perron E, een treinloods langs het spoor in de Tweede Daalsebuurt. Je kunt er onder het genot van een hapje en een drankje tafeltennissen, maar er worden onder meer ook allerlei quizen en rond-de-tafeltoernooien georganiseerd. Het plan was in eerste instantie om tweeënhalf jaar te blijven, maar de eigenaren zeiden toen al misschien langer te willen blijven als de mogelijkheid zich aandiende.

Een andere plek

“De Ping Pong Club op deze plek is tijdelijk”, vertelde eigenaar John eerder al eens aan DUIC. “We hopen dit ooit voort te kunnen zetten op een andere plek, ook in andere steden. Maar we kijken niet buiten de deur als er geen locatie in Utrecht is. We houden van dit stadje. Hier moet gewoon een Ping Pong Club zijn.”

Vorige zomer werd de Ping Pong Club nog getroffen door brand. Kortsluiting in een telefoonoplader was de boosdoener. En hoewel de brandweer er snel bij was, was de schade groot en moesten de deuren tijdelijk gesloten blijven. Betrokkenen startten een crowdfundingsactie om de ondernemers te helpen.