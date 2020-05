Proefopstelling op de Neude: hoe gaan de nieuwe terrassen eruitzien?

Voorbijgangers kijken verheugd naar de terrassen die opgebouwd worden op de Neude in Utrecht. Horecamedewerkers lopen met rolmaten, touwen en krijt rond om te kijken hoe de tafels en stoelen neergezet kunnen worden om te voldoen aan de anderhalvemetersamenleving.

Nog een kleine drie weken en dan mag op 1 juni de horeca weer open. De Koninklijke Horeca Nederland heeft maandag het protocol Heropening Horeca gepresenteerd. Het document kan ondernemers helpen bij het inrichten van hun zaak of terras.

Hoewel nog niet alles duidelijk is, zo ligt er in Utrecht ook een plan om horeca meer ruimte te geven, is het protocol een startsein om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Zo is een van de adviezen om maximaal vier personen aan één tafel toe te staan.

Tweede Pinksterdag

Op de Neude zijn verschillende ondernemers dan ook begonnen om de tafels en stoeltjes uit de magazijnen te halen en te kijken hoe het allemaal gaat passen. Met rolmaat, touwen en krijtstrepen worden de terrassen uitgezet. Op het stadsplein is een hoop ruimte en de ondernemers hebben nu lange rijen tafels neergezet als proefopstelling. Tussen de rijen zit steeds anderhalve meter.

Binnen in de horecazaken mogen maar maximaal dertig mensen komen, dat is inclusief personeel. Maar buiten op de terrassen geldt voorlopig geen maximum. Als de zon schijnt op 1 juni, dat ook nog een vrije dag is vanwege Tweede Pinksterdag, kan het zomaar zijn dat de Neude weer als van oudsher vol zit.