Restaurant De Klub haalt binnen een week drie ton op voor verhuizing naar het centrum van Utrecht

Restaurant De Klub heeft met een crowdfunding binnen een week 300.000 euro opgehaald voor de verhuizing van het restaurant. De Klub verhuist in de loop van dit jaar van de Europalaan naar het Vredenburg.

De Klub komt in de voormalige amusementshal Charlebry aan het Vredenburg, die al 25 jaar niet meer gebruikt wordt. Charlebry verliet het gebouw in de jaren negentig, maar met de komst van De Klub krijgt het dus een nieuwe bestemming.

Het restaurant zit nu nog aan de Europalaan, maar moest naar eigen zeggen op zoek naar een nieuwe locatie. Het pand aan het Vredenburg kwam volgens de eigenaren ‘bizar snel’ op hun pad. “Een leeg canvas waar wij onze nieuwe huiskamer kunnen verwezenlijken”, aldus Lisa Meijntjes, die De Klub samen met Jasper Kaan heeft opgericht.

Meijntjes en Kaan begonnen vorige week een crowdfunding om de verhuizing en verbouwing te financieren. Met succes: binnen een week is het doelbedrag van 300.000 euro bereikt. Ruim 200 mensen investeerden. “We wisten dat we een redelijk stabiele achterban hadden, maar dat het zó snel zou gaan met het bereiken van het eindbedrag heeft ons steil achterover doen slaan. Zóveel mensen die ons steunen: het geeft ons echt vertrouwen in onze toekomst op het Vredenburg”, laten de eigenaren weten.

De komende maanden zit het restaurant nog op hun huidige plek aan de Europalaan. In de loop van dit jaar zal De Klub zijn intrek nemen in het nieuwe pand.