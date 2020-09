Robbert Kalff maakt zich zorgen over voortbestaan Café Kalff

Robbert Kalff, de eigenaar van gay bar Café Kalff aan de Oudegracht, maakt zich zorgen over het voortbestaan van zijn café. Door de coronacrisis zijn de inkomsten sterk gedaald, er moet op korte termijn iets veranderen anders moet hij de zaak sluiten.



De coronamaatregelen hakken er aardig in bij gay bar Café Kalff. Door de maatregelen konden deze zomer geen van de grote evenementen plaatsvinden in Utrecht. Hierdoor liep het café nodige inkomsten mis. Want het zijn juist feesten als Utrecht Canal Pride en het Songfestival waar Kalff goede zaken doet.

“Het organiseren van die feesten is natuurlijk tweeledig”, zegt de horecabaas, “het is om onze cultuur te vieren, maar het is ook een businessmodel.” Zonder die feesten blijft er veel minder geld over, zegt Robbert, en kan Café Kalff eigenlijk niet bestaan.

Huurkorting

Robbert laat weten dat er iets moet veranderen, of dit wordt het einde van Café Kalff. “Je probeert mooi weer te spelen, maar de vooruitzichten worden niet veel beter.” Kalff wil graag verder, maar niet zonder meer zekerheid over de toekomst. “Zonder perspectief is het lastig om investeringen te doen.”

Hij vraagt daarom aan de eigenaar van het pand of de huurprijs tijdelijk aangepast kan worden. Op Facebook schrijft hij: “Dat is eigenlijk de enige manier om het café door te laten draaien tot aan het einde van de pandemie – of het einde van de maatregelen die daarvoor in het leven zijn geroepen.

Frustraties

Robbert heeft een uitgebreid verhaal geschreven op Facebook, dit was een manier voor hem om zijn frustraties rondom de coronamaatregelen te delen. “Heel veel mensen in de horeca hebben hier last van, maar niemand schreeuwt het echt van de daken.” Ook is het om de huurbaas en het publiek uit te leggen hoe de kroeg ervoor staat. Kalff wil niet per se vragen om financiële hulp. “Maar als er iemand nog een zak geld heeft, zeg ik daar geen nee tegen.”

In ieder geval tot 1 oktober is Café Kalff geopend ‘en gezellig’. “Voor zeurverhalen kom je niet naar de kroeg.”