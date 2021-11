ROOST keert niet terug naar Park Paardenveld in Utrecht; tijdelijke vergunning wordt niet verlengd

ROOST aan de Singel keer niet terug naar Park Paardenveld in Utrecht. De tijdelijke vergunning is op 31 oktober van dit jaar gestopt en daarmee komt ook een einde aan de pop-up horecazaak.

ROOST werd vijf jaar geleden gekozen als initiatief om tijdelijk invulling te geven aan Park Paardenveld. Dit werd gedaan omdat de ontwikkeling van het gebouw De Kade in het gebied niet door bleek te gaan. ROOST kreeg toentertijd een vergunning van vijf jaar.

Ondanks dat de horecazaak er volgens de gemeente voor gezorgd heeft dat het park een ‘prettige plek werd waar veel Utrechters graag gebruik van maakten’ wordt de vergunning niet verlengd. Er zijn vanuit bepaalde hoeken namelijk bezwaren ingediend tegen de jaarlijkse vergunning.

Rechtszaken

“Dit heeft geleid tot een aantal rechtszaken, waarbij we de tijdelijkheid van het initiatief als onderdeel van de verdediging hebben gebruikt. […] De rechtszaken hebben niet geleid tot het intrekken of ongegrond verklaren van de omgevingsvergunningen. Maar het geeft wel aan dat er -naast veel sympathie- ook weerstand is tegen het horeca-initiatief op deze locatie”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Omdat in eerste instantie is afgesproken dat ROOST vijf jaar in Park Paardenveld mag blijven en de gemeente zichzelf ziet als ‘betrouwbare overheid’, zou het nu niet mogelijk zijn het tijdelijk initiatief nog langer op deze locatie door te zetten.

Toekomst

Op korte termijn verwacht de gemeente geen nieuwbouwontwikkeling bij parkeergarage Paardenveld en het gebied eromheen. Er wordt onderzocht wat de komende jaren met het park gedaan kan worden. “Het gebruik van het park en de levendigheid er omheen is fijn voor de Utrechters maar moet wel in goede balans zijn met eventuele overlast voor de omgeving.”

Tot slot spreekt de gemeente haar waardering uit over de inzet van de ondernemer achter ROOST. “Het is een prachtige levendige plek geworden, waar veel Utrechters genieten van het park langs de singel.”