Samenwerking bierwinkel en brouwerij: dit voorjaar nieuw bierrestaurant in Predikherenstraat in Utrecht

De Utrechtse bierwinkel Little Beershop en de Bredase Brouwerij Frontaal hebben de handen ineen geslagen en openen in de lente een bierrestaurant in het centrum van Utrecht. Predikherenstraat 21 is de plek waar ze hun zaak, Frontaal Little Bar, zullen openen.

“We combineren de beste speciaalbieren met bijpassende planken vol met lekkere gerechtjes om samen met je vrienden te delen”, zegt initiatiefnemer Fred Buddingh. Hij is de eigenaar van Little Beershop op de Hardebollenstraat, om de hoek van waar dit voorjaar in samenwerking met Roel Buckens van Brouwerij Frontaal het nieuwe restaurant de deuren opent.

Twee delen

Op de tap komen 30 verschillende wisselende bieren, waaronder de vaste bieren en specials van Brouwerij Frontaal. Ook komen er gastbieren uit binnen- en buitenland. Voor elke bierstijl staat er een bijpassende plank op het menu, met daarop bijvoorbeeld chicken wings gecombineerd met zoete wafels, spiesen met worst en garnalen van de barbecue of vegetarische groenteballetjes en bloemkool wings van de grill met huisgemaakte dip.

De ruimte op de Predikherenstraat bestaat uit twee delen: een restaurantgedeelte en een ruimte met een grote proeftafel voor kleine groepen. In totaal is er plek voor ongeveer 60 gasten. Verder zijn de meubels en de bar gemaakt van hergebruikte materialen, zoals spoorbielzen en afvalhout.

Shop-in-shop

De twee initiatiefnemers startten een crowdfunding voor het restaurant, onder meer voor de tapinstallatie en de keuken. Er is tot nu toe ruim 78.000 euro opgehaald.

Little Beershop zit sinds twee jaar op de Hardebollenstraat. Vijf jaar geleden begon Fred als shop-in-shop bierwinkeltje in de winkel Familie van Rijk op de Amsterdamsestraatweg. Brouwerij Frontaal werd in 2015 door Roel opgericht in 4 zeecontainers in Breda. Frontaal Little Bar is het eerste proeflokaal van de brouwerij buiten Breda.

Sweetie

In het pand op nummer 21 zat tot november vorig jaar Chinees Surinaams restaurant Sweetie. “De eigenaar van het pand van Sweetie heeft andere plannen”, schreven de eigenaren van de zaak in september hierover op hun Facebook-pagina.

“We zijn uiteindelijk overeengekomen de huurovereenkomst te beëindigen. […] Hier willen we iedereen bedanken die ons de afgelopen jaren hebben gesteund en vertrouwd. Ons laatste openingsdag is 31 oktober, we hopen u nog een keer te mogen verwelkomen in ons restaurant om een persoonlijk afscheid te nemen.”