The Colour Kitchen Oudegracht staat te koop

Het restaurant van The Colour Kitchen aan de Oudegracht staat te koop. De eigenaar laat weten dat het maatschappelijk ondernemen – het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – het beste werkt met event- en bedrijfscatering.

The Colour Kitchen is een bedrijf dat commercie, horeca en maatschappelijk ondernemen combineert. Er worden mensen opgeleid voor een baan in de horeca en catering.

Het bedrijf richt zich op catering bij bedrijven en evenementen, pop-uprestaurants, heeft een koffiebar in Kanaleneiland en een restaurant aan de Oudegracht en een in Zuilen. De locatie in de binnenstad staat sinds een paar dagen op Funda te koop.

Opleiden van mensen

De eigenaar Arne Flantua laat weten dat het goed gaat met The Colour Kitchen, zowel met het restaurant aan de Oudegracht als met de cateringactiviteiten. “Maar we zien ook dat het opleiden van mensen het beste tot zijn recht komt bij de cateringactiviteiten.”

Hoewel de zichtbaarheid op de A1-locatie aan de Oudegracht ook lang belangrijk was, heeft het bedrijf ondertussen al flink wat naamsbekendheid opgebouwd in de regio.

Doorstart

Een gedeelte van The Colour Kitchen kwam vorig jaar wel financieel in de problemen, maar toen was ook al duidelijk dat de restaurants en catering wel goed werkten. De sociaal-maatschappelijke onderneming ging dan ook door, er kwam een doorstart waarmee de leer-en werktrajecten gegarandeerd bleven.

Flantua: “Dat heeft natuurlijk wel onze ogen geopend om nog eens goed te kijken welke richting we op willen. Daarbij blijkt ook dat ons concept, want mensen opleiden is het belangrijkst, het beste tot zijn recht komt met catering. Daarin groeien we ook juist.”

Hoewel het restaurant aan de Oudegracht te koop staat, kunnen gasten voorlopig nog wel gewoon terecht bij de horecazaak.