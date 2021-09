Uitbreiding terrassen vervalt mogelijk deze maand; D66 oppert permanente uitbreiding op sommige plekken

De tijdelijke uitbreiding van de terrassen in Utrecht komt officieel te vervallen op 1 november of wanneer de anderhalvemetermaatregel wordt losgelaten. En volgens de huidige planning vervalt die laatste regel op 20 september. Maarten Koning van D66 heeft gezien dat deze uitbreiding op een aantal plekken succesvol is en hij is dan ook benieuwd of de tijdelijke vergunning in sommige gevallen omgezet kan worden in een permanente.

Utrechtse horecaondernemers konden lange tijd een vergunning aanvragen voor uitbreiding van hun terras. Met de maatregel wilde de gemeente de zaken meer ruimte geven, die vanwege de coronamaatregelen lange tijd de deuren gesloten moesten houden. De tijdelijke terrasuitbreiding werd vorig jaar in juni ingevoerd en vervolgens een aantal keer verlengd.

De uitbreiding geldt nu tot uiterlijk 1 november van dit jaar of tot het moment dat de anderhalvemetermaatregel wordt losgelaten. Rutte heeft eerder tijdens een coronapersconferentie gezegd dat deze maatregel op 20 september vervalt. Dit zou formeel betekenen dat ook de tijdelijke terrasuitbreiding in Utrecht op dat moment komt te vervallen.

Vragen

Koning gaat donderdag in de gemeenteraad een aantal mondelinge vragen stellen. Hij wil onder meer weten of de tijdelijke uitbreiding ook daadwerkelijk vervalt wanneer de anderhalvemeterregel wordt afgeschaft. Ook wil Koning weten of het college bereid is de tijdelijke vergunningen weer te verlenen wanneer dit eventueel, vanwege bijvoorbeeld oplopende besmettingen, nodig mocht zijn.

Daarnaast zegt het raadslid dat afgelopen anderhalf jaar is gebleken dat de tijdelijke uitbreiding van terrassen een ‘groot succes’ was. “Voor zowel ondernemers om het hoofd boven water te houden, en voor Utrechtse horecabezoekers. Voor de werkgelegenheid in de horeca is de maatregel essentieel geweest.”

Permanente vergunning

Ook noemt Koning een aantal plekken waar de tijdelijke uitbreiding in zijn ogen heel goed is gegaan. “Bijvoorbeeld aan de Oosterkade, op Rotsoord en langs de singel ter hoogte van Bunk, De Utrechter en TivoliVredenburg.” Koning wil dan ook dat de gemeente kijkt of de tijdelijke vergunningen in sommige gevallen omgezet kunnen worden in permanente vergunningen.

Tot slot zegt de politicus het belangrijk te vinden dat er in de groeiende stad ruimte blijft voor terrassen. Hij wil dan ook dat er gekeken wordt waar in Utrecht nog meer ruimte is om terrassen uit te breiden.