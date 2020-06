Utrechts Hotel Beijers slaat nieuwe weg in; kunsthotel en samenwerking met Soepbar

Het Utrechtse Hotel Beijers, gevestigd in het monumentale gebouw in Achter Sint Pieter, was sinds september open maar slaat nu een andere weg in. Met een nieuwe exploitant, een jong team en een samenwerking met de Soepbar ziet de eigenaar de toekomst positief in.

In het mooie 17e-eeuws pand zat jarenlang antiquariaat en veilinghuis Beijers. Bert Degenaar kocht het pand en heeft het getransformeerd naar hotel, met aandacht voor de historie van het pand. Hij verhuurde het sinds september 2019 aan Utrecht City Concepts, een partij met meerdere hotels in de stad.

Degenaar: “Niets dan lof voor Utrecht City Concepts hoe zij hebben geprobeerd om het hotel te draaien. Ze kregen heel goede reviews op boekingwebsites, maar uiteindelijk was het toch iets te hoog gegrepen. Toen kwam de coronacrisis en stopten ook nog alle reserveringen.” In plaats van Utrecht City Concepts aan het huurcontract te houden, zijn ze samen in goed overleg uit elkaar gegaan. Degenaar zegt daarover: “Het is ook goed ondernemerschap om dingen af te stoten, daaraan herkent men een goede ondernemer.”

Voor Degenaar en zijn team was het een goed moment om het zelf te gaan proberen. Ze hebben al Swaenenvecht in Oud Zuilen en het Logement aan de Vecht in Breukelen en Hotel Beijers vult dit nu aan. De drie locaties stralen allemaal historie uit, dat ziet Degenaar graag. Als hij door het gebouw loopt, kan hij overal iets over vertellen. “We zijn nu bezig om het hotel een kwaliteitsverbetering te geven. Er komen meer bijzondere meubels maar nog belangrijker is de kunst die we toevoegen. Daarop willen we echt focussen.”

Kunst in Hotel Beijers

Het gebouw oogt zelf al als een historisch kunstwerk en daar voegt Degenaar dus graag meer kunst aan toe. Naast ondernemer is hij namelijk vooral kunstliefhebber. Als kenner treedt hij op bij het televisieprogramma Van Onschatbare Waarde. Kunst wil hij overal laten terugkomen in het gebouw.

Zo is op het dak van het hotel deze week een groot stenen sculptuur van kunstenaar Maria van Gerwen geplaatst en is elke kamer aangevuld met andersoortige beeldende kunst. “We gaan hier vol enthousiasme aan de slag, dat is ook wat we nodig hebben op dit moment. Het is dan wel crisistijd, maar juist door met z’n allen eraan te werken komen we eruit. We moeten door, en ik vind dit fantastisch om te doen.”

Jong team

Degenaar gaat zelf niet in het hotel staan. Onder leiding van de 25-jarige Sven van Wijnbergen moet Hotel Beijers vanaf 1 juli weer gasten gaan ontvangen. Van Wijnbergen werkte al bij de andere hotels van Degenaar maar kan het nu helemaal gaan proberen in Achter Sint Pieter. “Een mooie kans”, zegt Van Wijnbergen. Degenaar vult aan: “Ik heb verstand van kunst, maar die jonge mensen snappen alle moderne communicatiemiddelen beter en het enthousiasme spat ervanaf. Daarom kies ik bewust voor een jong team.”

Naast Hotel Beijers is er ook Petit Beijers, deze dependance van het hotel zit aan de Vismarkt boven de in aanbouw zijnde Soepbar. Janine de Roode en Tom Hendriks zijn daar druk aan het verbouwen en willen volgende maand met de Soepbar open – eigenlijk wilden ze al eerder gasten ontvangen maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

“Bert kwam onlangs naar ons toe en vroeg of we ook niet de bovengelegen hotelkamers wilde exploiteren. Daar hoefden we niet lang over na te denken.” Petit Beijers richt zich de komende maanden vooral op binnenlandse vakantiegangers, toeristen die een weekendje weg willen. “We ontvangen ze hier in de Soepbar en leiden ze dan naar boven.” Voor De Roode en Hendriks is het hard werken nu het plan van de Soepbar nog verder is uitgebreid met de hotelkamers. “Maar we hebben er zin in.”

Ook bij Hotel Beijers zijn er al veel reserveringen. Van Wijnbergen: “We krijgen nu uiteraard meer binnenlandse reizigers, maar ook Duitsers en Britten al. Goed om te zien dat het weer begint te lopen.”