Utrechtse bierbrouwerij De Leckere failliet verklaard

De Utrechtse bierbrouwerij De Leckere is woensdag door de rechtbank failliet verklaard. Waarom de brouwerij failliet is gegaan, is vooralsnog onduidelijk.

De Leckere vierde vorig jaar het 25-jarig jubileum. De Utrechtse bierbrouwerij werd in 1997 opgericht. In 2018 verhuisde de brouwerij van De Meern naar het Werkspoorkwartier in Utrecht vanwege de groei van het bedrijf.

Vorig jaar vierde De Leckere het 25-jarig jubileum met onder meer een bierfestival. Directeur Eric Odenwald liet toen aan DUIC weten blij te zijn met hoe het met De Leckere ging: “We zijn heel erg blij. De vraag naar ons bier is weer mega groot. In 2019 zijn we naar een nieuwe locatie verhuisd: van De Meern naar het Werkspoorkwartier. Het was wel even wennen aan de nieuwe installatie. Het is een prachtig industrieel erfgoedpand waar we nog lekker kunnen groeien. Dat is ook de bedoeling.”

De Utrechtse brouwerij won in 2018 ‘The Gold Medal’ voor de beste pilsener van Nederland.