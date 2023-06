Werkspoorcafé De Leckere in Utrecht nu ook failliet, maar horecazaak blijft voorlopig open

Het Werkspoorcafé De Leckere is nu formeel ook failliet verklaard, maar de horecazaak blijft voorlopig open. Eerder ging bierbrouwerij De Leckere al failliet. Er wordt gezocht naar een koper voor de brouwerij, het café of mogelijk allebei de ondernemingen tegelijk.

De Leckere vierde vorig jaar het 25-jarig jubileum. Hoewel er toen nog een feestelijke stemming heerste, moet de sfeer nu een stuk bedrukter zijn. Eerder deze maand ging de Utrechtse brouwerij failliet en nu is ook het café failliet verklaard.

De bierbrouwerij werd in 1997 opgericht. In 2018 verhuisde de brouwerij van De Meern naar het Werkspoorkwartier vanwege de groei van het bedrijf. Toen opende ook het café aldaar.

Sinds het faillissement van de brouwerij wordt er gekeken of er een partij is die de zaak wil overnemen. De brouwerij had ook een groot aandeel in Werkspoorcafé De Leckere dus het faillissement van het café komt niet helemaal als een verrassing.

De horecazaak blijft voorlopig wel open om een doorstart en overname te bespoedigen. Het café is van woensdag tot en met zaterdag te bezoeken van 15.00 tot 22.00 uur.