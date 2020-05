Zo groot wordt een horecaterras volgens de anderhalvemeterregels

Als horecaondernemers net zoveel gasten willen ontvangen op hun terras als voorheen dan moeten ze veel meer ruimte krijgen. Dat laten onderstaande tekeningen zien. Of dat realistisch is moet gemeente Utrecht besluiten, want de publieke ruimte is schaars in de stad.

In de stad wordt al volop gesproken over het gebruik van de publieke ruimte. De Fietsersbond vraagt om meer ruimte voor fietsers, sportscholen trekken eropuit in de parken, winkeliers richten winkelstraten in en horecaondernemers vragen meer ruimte voor terrassen.

Joris Coenen, mede-eigenaar van Soia en festivals als Soenda en Smeerboel, wil met onderstaande ontwerp bijdragen aan het gesprek en onder meer laten zien dat de extra ruimte voor terrassen niet bedoeld is om extra gasten te ontvangen. “We hebben gekeken wat de impact is van de anderhalvemeterregel op de ruimte die er nodig is voor een terras”, vertelt Coenen. “Want natuurlijk leven wij ook de richtlijnen en regels na.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Op dit moment is echter nog niet volledig duidelijk hoe de regels er precies uit gaan zien. Zo spreekt de Koninklijke Horeca Nederland in het protocol van 1,5 meter tussen tafels, maar is het ook mogelijk dat het Kabinet 1,5 meter tussen elke gast wil zien. Coenen: “Daarom hebben wij in kaart gebracht wat die twee verschillende scenario’s betekenen.”

Veel vierkante meters

Er zijn heel veel vierkante meters nodig als iedereen 1,5 meter van elkaar moet blijven: “Wij hebben bijvoorbeeld 800 m2 terrasruimte, als wij de richtlijnen van het KHN doorvoeren hebben we 3000 m2 nodig en als iedereen 1,5 meter afstand moet houden dan hebben we 6000 m2 nodig. Dit wordt heel moeilijk. De impact is groot, de afbeelding illustreert het probleem. Ruimte in de stad wordt nog veel essentiëler.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Gemeente Utrecht

Coenen’s bedrijven Soia en festivalorganisatie Elevation Events van zijn gezonde bedrijven: “Wij hebben de eerste tik kunnen opvangen, maar het is de vraag hoe lang dit gaat duren. Er komt nu helemaal niks binnen. Met de opening van Soia gaan we weer investeren, de vraag is natuurlijk hoe lang de situatie houdbaar blijft. Want we kunnen geen grote plannen voor de toekomst maken.”

Op 1 juni moet het in ieder geval gaan gebeuren. Als de coronacijfers de juiste kant op blijven gaat de horeca dan weer open. Er ligt onder meer al een visie van D66 voor de meer ruimte voor terrassen. De komende weken moeten de regels van het Kabinet duidelijk worden. Ook is de gemeente Utrecht aan het bekijken of er meer ruimte beschikbaar komt voor ondernemers. Tegelijkertijd kijkt de gemeente ook of voetgangers en fietsers niet in de knel komen, of er wel genoeg ruimte is om kinderen veilig naar scholen te brengen en wat de behoeften zijn van bewoners en andere partijen.