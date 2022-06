Het Utrechtse FluisterFeest regelt alles voor een feestje zonder geluidsoverlast

Een feestje vieren in de binnenstad, maar dan zonder dat de buren er last van hebben. Het kan als je een silent disco organiseert. De gasten dragen een koptelefoon waarop ze samen naar dezelfde muziek luisteren. Tom Froon en Hein van den Hoogen van FluisterFeest verhuren de speciale koptelefoons waarop je een van de drie muziekkanalen kan inschakelen. Maar ook voor onder meer discoballen, dj-apparatuur en rookmachines kunnen feestvierders bij FluisterFeest terecht. Net als complete service voor bijvoorbeeld bruiloften en andere partijen.

“We zijn circa 2,5 jaar geleden begonnen, net voor corona”, vertelt Tom Froon. Hij is verantwoordelijk voor de verhuur van koptelefoons in Utrecht. Hein zit in Nijmegen. “Hein en ik kenden elkaar van de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Hij werkte daar als productiemanager en ik zat in materiaal en logistiek. We hadden toen al het idee dat we iets samen wilden doen, iets dat te maken had met muziek, festivals en techniek.”

Ze zeggen niet de ambitie te hebben om de allergrootste aanbieder te worden, maar wel de leukste. “Wat we bijvoorbeeld belangrijk vinden, is dat we bij het afleveren aan de deur nog even een praatje kunnen maken. Dan vragen we wat voor feestje het wordt, en of mensen misschien nog behoefte hebben aan een specifiek kabeltje. Sommige mensen willen dj-apparatuur aansluiten op de koptelefoons en daarvoor heb je aparte kabeltjes nodig. We zijn dus niet zoals de ‘grote jongens’, die de apparatuur via de post versturen.”

Voor de wind

Hoewel de coronapandemie voor veel ondernemers gelijkstaat aan een moeilijke periode, ging het het FluisterFeest al snel voor de wind, laat Tom weten. “Mensen weten ons nu wel te vinden. We hebben via via en op sociale media veel contacten gemaakt. We leveren koptelefoons, zenders en extra’s. Bijvoorbeeld voor een feestje thuis. Mensen in de stad hebben meestal ook directe buren. Tijdens corona ontstond er meer vraag naar koptelefoons. Mensen konden niet naar de stad en niet naar festivals. Dan maar een soort van festival thuis organiseren. Wij zagen toen dat het aantal aanvragen toenam.”

Ondanks het succes, willen de mannen graag kijken hoe ze de service verder kunnen uitbreiden. “We willen nu ook meer zichtbaar worden bij lokale festivals en in de zakelijke markt. Met zakelijke partners bedoelen we locatiepartners, horeca en festivals. Een plek als de Moestuin, daar hebben ze te maken met geluidsrestricties. Dan is het fijn dat ze, met silent disco, toch een feestje kunnen organiseren.”

Rookmachine

Maar hoe wil FluisterFeest zich als groeiend bedrijf toch kunnen onderscheiden? “Er is een aantal heel grote aanbieders in koptelefoons – geen daarvan zit overigens in Utrecht. Zij leveren echt voor de massa, voor festivals als Lowlands met duizenden koptelefoons. Verder zijn er wel wat kleinere aanbieders. Veel van die partijen nemen toch genoegen met versturen via de post. Wij bezorgen gratis in Utrecht en Nijmegen. We proberen ons daarbij te onderscheiden door niet alleen de koptelefoons aan te bieden, maar ook de extra’s. Dat zijn bijvoorbeeld de rookmachine, silent karaoke en discoverlichting. Wij willen ons daarnaast focussen op bruiloften, lokale festivals en op de zakelijke markt. We leveren het totaalpakket voor silent disco; speakers, professionele verlichting, talentvolle dj’s, dj-apparatuur. Zo heeft een klant alles onder één dak.”

Mensen die zelf (muziek)apparatuur hebben of ermee werken, zullen weten dat je daar voorzichtig mee omgaat. FluisterFeest schuift het met een gerust hart achter de voordeur van hun huurders, vertelt Tom. “De koptelefoons gaan niet vaak stuk. Het is in ruim twee jaar tijd nog niet echt voorgekomen, zelfs. Er zijn sommige feesten waar we liever niet aan meewerken. Eén daarvan is carnaval. Je merkt daar toch dat er op een andere manier met de materialen wordt omgegaan. Alleen als een koptelefoon echt echt stuk is, factureren we dat aan de klant. Maar dan moet je echt je best doen, ze gaan niet snel kapot.”