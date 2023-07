Maurizio’s Italiaanse broodjes en delicatessen bij Ombretta; ‘Ieder product heeft een eigen verhaal’

Het was altijd een droom van Maurizio Catagnoli om een kleine winkel in Nederland te openen met speciale producten uit Noord-Italië, waar hij vandaan komt. Drie jaar geleden verhuisde hij naar Nederland en een paar maanden geleden werd met de opening van Ombretta zijn droom werkelijkheid. De vitrine in de Hardebollenstraat ligt vol met Italiaanse kazen, vleeswaren en niet te vergeten: schiacciata. Dat Italiaanse platbrood belegt Maurizio met al die lekkernijen.

In maart opende Maurizio Ombretta. Hij knapte de winkelruimte in een paar maanden tijd helemaal zelf op. Na al dat klussen was er geen tijd om bij te komen, want het was meteen al hartstikke druk in de winkel. Dat had hij niet verwacht. “Ik heb de eerste maanden veel meer gewerkt dan ik dacht. Het ging heel snel.” Hij vindt het heel leuk om te horen dat mensen het eten waarderen. “Mensen zeggen dat ze het gevoel hebben alsof ze in Italië zijn als ze mijn broodjes eten.”

Maurizio werkt niet met een menu, maar laat mensen zelf kiezen, waar hij ze met alle liefde advies bij geeft. Daar moeten sommigen even aan wennen, merkt hij. “Geen menu is niet zo gebruikelijk in Nederland. Sommige mensen vinden het best ingewikkeld dat ze zelf moeten kiezen, maar na de eerste keer zijn ze enthousiast om de ingrediënten uit te zoeken en nieuwe combinaties te proberen. Ik help ze altijd om de ingrediënten te combineren.”

Waarderen en herinneren

“De meeste goede kazen en vleeswaren komen uit het noorden van Italië”, zegt hij. “Ieder product heeft een eigen verhaal.” En die verhalen wil hij graag met mensen delen. “Ik denk dat het belangrijk is om de geschiedenis van een product te weten als je het eet, bijvoorbeeld hoe en waarom mensen een bepaalde kaas zo hebben gemaakt. Dat zorgt ervoor dat je het meer waardeert en herinnert.”

Zijn assortiment verandert ook regelmatig. Alle producten komen uit Italië, ook het brood en de wijnen. De meeste spullen importeert hij zelf. De rest koopt hij in via Nederlandse groothandels, maar alles wordt in Italië gemaakt.

‘Kleine schaduw’

De meeste klanten kennen niet alle kazen en vleeswaren in de vitrine. Zo ligt er bijvoorbeeld Mortadella di Fegato (mortadella met lever), allerlei soorten gorgonzola, prosciutto crudo, Taleggio (met of zonder truffel) gerijpt in een grot en nog veel meer. Maurizio vindt het leuk om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met dingen die ze nog niet kennen. “Dat is onderdeel van mijn werk: mensen iets nieuws laten proeven en ze er iets over leren. Soms is het daar te druk voor, maar ik vind het fijn om de tijd te nemen om de verhalen achter het eten te vertellen. Om dat te kunnen, moet je wel liefde voor de producten hebben.”

Ombretta betekent trouwens letterlijk ‘kleine schaduw’, legt Maurizio uit. In Noord-Italië verkochten mensen vroeger wijn vanuit grote vaten, maar die moesten wel in de schaduw staan. Als iemand een van de wijnen wilde proeven, vroegen ze om een ombretta. Dan kregen ze een klein glaasje wijn. En nog steeds als je in het noorden van Italië een ombretta bestelt, krijg je een klein glas wijn.