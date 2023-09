Op bezoek bij patisserie Rose & Vanilla: ‘Geen ingewikkelde trucjes die ik zelf ook niet begrijp’

Het begon ooit met een verjaardagstaart voor hun dochter, maar inmiddels is het Utrechtse Rose & Vanilla uitgegroeid tot een bedrijf met twee taartcafés. Ook worden hun onder meer glutenvrije, melkvrije en vegan taartjes op ruim 200 plekken in Nederland en daarbuiten verkocht. Vorige week haalden eigenaren Daphne Giesberger en Erik de Wit 300.000 euro op met een crowdfunding om hun bakkerij uit te breiden en meer cafés te openen. “Dat geeft zo’n steun.”

Op het terrasje aan het begin van de Amsterdamsestraatweg vertelt Daphne waar het zo’n twaalf jaar geleden allemaal begon. Ondertussen proeven we hun nieuwste creatie: een romig frambozen en aardbeien cheesecakeje met een bodem van karamelkoek en kaneel. Gemaakt zonder noten en vrij van gluten, melk en lactose. Rose & Vanilla begon in 2011 gewoon in de keuken van hun huis. Een van hun kinderen is lactose-intolerant, de ander heeft een glutenallergie. Voor een verjaardag wilde Daphne een taart die iedereen gewoon kon eten.

“Ik kon toen ze jong waren niks lekkers vinden in de winkel”, zegt Daphne. Ze besloot toen zelf maar iets te bakken. Het werd een worteltaart zonder boter of melk. En in plaats van gewoon meel, maakte ze een mix met onder meer amandelmeel. “Dat lukte meteen goed. Het was fantastisch dat we toen met z’n allen rond die taart zaten. En iedereen kon er gewoon van eten. Dat was zo fijn en feestelijk.”

Beschermd tegen besmetting

Daphne bleef doorbakken en probeerde andere dingen uit, waaronder cakejes. Ze werden populair onder familie, vrienden en andere bekenden. “Erik moedigde mij aan om ze te laten proeven bij De Bakkerswinkel. Zij waren enthousiast. Ik mocht meteen daar komen leveren. Als de kinderen naar school waren, ging ik de hele dag bakken.” Dat beviel haar goed en bij De Bakkerswinkel kwamen er zelfs klanten speciaal terug voor haar cakejes.

Uiteindelijk volgden onder meer de Coffee Company op de Vismarkt en Peek en van Beurden in de Nachtegaalstraat als klanten. “Ik ben overal gewoon naartoe gegaan om ze te laten proeven. Ik kreeg steeds meer plekken erbij, ook winkels. Ik bezorgde eerst alles zelf op de fiets en kreeg dan overal een kopje koffie.” Op een gegeven moment moest er ook een verpakking komen. “Zo konden de cakejes ook in winkels verkocht worden en waren ze beschermd tegen besmetting met gluten of melk. Dat is bij ons altijd iets belangrijks.”

Cake van oma

Waar er eerst nog op een bordje bij stond geschreven ‘cakejes van Daphne’, moest er op die verpakking wel echt een naam komen te staan. Dat werd Rose & Vanilla. “Vroeger leerde ik citroen- en vanillecake maken van mijn oma. Ik kwam erachter dat je ook kon bakken met rozenwater, zoals bijvoorbeeld bij Marokkaanse koekjes wordt gedaan. Het leek me zo lekker om dat ook door de vanillecake te doen, maar mijn oma vond dat eigenlijk niet kunnen.”

Toch probeerde Daphne het. “Ik heb mijn oma’s recept uiteindelijk aangepast en daar ook rozenwater bij gedaan. Dat werd dus een hele lekkere rose en vanillecake met mooi met glazuur eroverheen. Die cake was echt mijn ding. Dus toen ik mijn eerste cakejes maakte om te verkopen, moest daar een rose en vanillecakeje bij.”

Met onder meer de erfenis van haar oma kocht ze haar eerste professionele oven en menger. Ook zorgde dat geld dat ze de winkel en bakkerij op de Amsterdamsestraatweg kon openen. Na een jaar in haar eigen keuken, huurde ze een professionele keuken in Fort Blauwkapel. Na weer een jaar hoorde ze over het pand op de Amsterdamsestraatweg, dat toen nog een appartement was.

‘Geen ingewikkelde trucjes’

Het aantal klanten, van binnen en buiten Utrecht, bleef ondertussen maar groeien en dus werd ook deze bakplek te klein. Er volgde een zoektocht naar een grotere locatie. Ook zegde Erik zijn baan op om samen aan de slag te kunnen. Ze vonden een ruimte in Maarssen. Maar ook daar werd het te klein en de bakkerij verhuisde naar een plek die vijf keer zo groot is, in Nieuwegein.

Grofweg is Erik echt de ondernemer van de twee, zegt Daphne. Erik is van de grote lijnen en zij van de details. “Daarin vullen we elkaar goed aan. Ik ben bakker en taartjesuitvinder. Ik hou van met mijn handen bezig zijn, proeven en experimenteren. Ik heb geen opleiding tot banketbakker, maar vind het heel leuk om dingen te bedenken en die samen met het bakkersteam uit te proberen.”

“We werken met heel mooie grondstoffen die door mensen met hart en ziel worden verbouwd en gemaakt en verwerkt. Dat proef je gewoon. Het is zo fijn om daarmee te werken. We weten precies wat overal in zit. En er zit in onze producten niks dat je niet ook in de biologische winkel kan kopen. En geen ingewikkelde trucjes die ik zelf ook niet begrijp.”

Een extra dimensie

Dankzij de crowdfunding kan de bakkerij professioneler worden en is continu improviseren met ruimte en te kleine machines ook niet meer nodig. “We zijn ontzettend blij met de crowdfunding. Het is zo leuk en mooi dat mensen heel direct een eigen bijdrage kunnen geven. Dat geeft zo’n steun. We worden groter, maar zullen toch ook altijd wel klein blijven. Erik en ik zijn overal erg bij betrokken. En we hebben een heel fijn, positief en hardwerkend team.”

Erik en Daphne zijn bewust niet naar een grote investeerder gegaan. “We willen geen grote fabriek neerzetten en dat je eigenlijk niet meer weet wat er allemaal gebeurt. We willen de productie en de producten dicht bij onszelf houden en het ons Rose & Vanilla laten blijven. Iedereen kan bij ons terecht. Dat is ook onze droom: dat we voor iedereen iets lekkers kunnen maken, zodat iedereen met elkaar kan genieten.”

Haar werk geeft Daphne ontzettend veel voldoening. “Het is sowieso leuk om taart te verkopen, maar zo komt er nog een extra dimensie bij. Dat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten. Mensen komen van heinde en verre langs. Een gezin uit België kwam zelfs een keer met een grote vrieskist. Die werd vervolgens helemaal volgeladen en de taartjes gingen thuis de vriezer in als voorraad. Of een vrouw met twee kinderen die bijna niet durfden te geloven dat ze hier ondanks hun allergieën echt alles veilig konden proeven. Ze waren zo blij.”