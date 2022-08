Op bezoek bij Paul van Dillen op Vredenburg: ‘Iedereen wilde een espressomachine voor thuis’

Firma G.W. Van Dillen jr. begon in 1889 als ijzerwaren- en gereedschapswinkel aan de Oosterkade. Het oude ijzeren winkelbordje hangt nu in het kantoor van Paul in zijn zaak op het Vredenburg. In 1912 verhuisde de winkel namelijk naar deze nieuwe locatie. Pauls opa was er eerst medewerker, later eigenaar. Paul nam in 1995 de zaak over van zijn vader en zijn oom. Hij en zijn medewerkers maakten er een kookwinkel van om zich later te specialiseren in koffie, espressomachines en de reparatie en het onderhoud daarvan.

Menig Utrechter zal het pand op het Vredenburg kennen van de lopende band in de etalage vol met onder meer allerlei koffiekopjes. Die kenmerkende lopende band is inmiddels al een tijdje stuk, maar zal snel weer worden gerepareerd, zegt Paul. Regelmatig krijgt hij verhalen te horen van mensen die de lopende band nog kennen uit hun kindertijd. Niet zo gek, aangezien de zaak Van Dillen al 133 jaar bestaat. De lopende band is in 1914 vanuit een fabriek in Duitsland naar Utrecht gehaald door de heer Van Dillen.

De opa van Paul begon er heel wat jaren geleden als medewerker en werd na dertig jaar uiteindelijk de eigenaar. Dat zal rond de jaren 20 zijn geweest, denkt Paul. Meneer Van Dillen droeg toen het stokje aan Pauls opa over. Firma G.W. Van Dillen jr. begon met de verkoop van ijzerwaren en gereedschap, maar ook badkamerspullen. “Het was eigenlijk een soort warenhuis”, zegt Paul. “Toen mijn ouders en oom het overnamen, rond 1960, maakten ze er beneden een ijzerwaren- en gereedschapswinkel van. Boven kwamen allemaal huishoudelijke artikelen te staan.”

Toen Paul de winkel overnam, maakte hij ze er een kookwinkel van. “Alles voor tafelen, koken, bakken en braden”, zegt Paul. “Langzaamaan bogen we dat om naar koffie, espressomachines en het onderhoud daarvan. Nu doen we niet meer dan dat en zijn we blij met de keuze.”

‘Kwestie van logica’

De keuze om zich te specialiseren kwam voort uit noodzaak, vertelt Paul. “Het Vredenburg is hier jarenlang opengebroken geweest en daardoor was de winkel moeilijk te bereiken. Het ging niet goed met de winkel. Tegelijkertijd was de interesse in koffiemachines groot. Het was tijd om een nieuwe koers te gaan varen. We specialiseerden ons in de verkoop van koffie, espresso-apparatuur en het onderhoud en repareren van koffiemachines.”

“Ik had toen nog niet de technische kennis had om snel en vakkundig te kunnen repareren, maar het is onder meer een kwestie van logica. En ook van luisteren en het volgen van opleidingen aangeboden door de leveranciers van de merken die we verkopen. Een apparaat moet uiteindelijk weer conform nieuw zijn, zonder concessies. Als je dat nastreeft, hoeft je niet per se heel handig te zijn.” Vervuiling door kalk en koffie is volgens Paul de grootste boosdoener.

Opengebroken straat

De crisis tijdens de opengebroken straat van 2007 tot 2014 heeft Paul in die tijd geïnspireerd om een nieuwe weg in te slaan: de weg van de koffiemachines. En waar de coronatijd jaren later voor sommige winkeliers leidde tot een faillissement, kreeg Paul van Dillen het toen juist enorm druk. “Veel mensen werkten thuis en wilden een espressomachine om thuis goede koffie te kunnen maken”, zegt Paul.

Hij weet goed wat voor soort apparaten hij precies in de winkel wil hebben staan. “Ze moeten een lange levensduur hebben, betrouwbaar qua onderhoud en te repareren zijn. Anders wil ik ze niet verkopen.” Er staan espressomachines die je met de hand moet bedienen, speciale machines die ook in de horeca worden gebruikt en espressomachines die met een druk op de knop helemaal automatisch werken. Die laatste volautomatische machines zijn zowel voor thuis als bijvoorbeeld in bedrijven.

Zelf uitproberen

Alle apparaten in de winkel staan aan en zijn dus klaar voor een demonstratie. Ook kunnen klanten ze zelf uitproberen: van melk opschuimen tot aan een kopje koffie zetten. “Ze kunnen hier horen, zien en proeven.” Niet alleen op de begane grond, maar ook op de eerste verdieping staat een deel van het koffiemachine-assortiment. Via de brede, monumentale houten trap kom je terecht op de eerste etage met een vide die helemaal rondloopt. Ook is er op de eerste verdieping met een groot glas in lood-raam te bewonderen dat deel uitmaakt van het plafond.

Paul en zijn vrouw staan samen samen in de winkel. Tijdens piekperiodes huren ze extra krachten in. “Dat werkt uitstekend”, zegt Paul. Volgens hem hebben ze de taken eerlijk verdeeld en ondersteunen elkaar waar nodig. “We hebben passie voor ons werk en waarderen onze trouwe klantenkring enorm. Die komt uit Utrecht en ver daarbuiten, en groeit nog steeds.”