Op bezoek bij spellenspeciaalzaak The Joker in Utrecht: ‘Het is de hele dag een soort leuk gekkenhuis hier’

Ruim dertig jaar geleden openden Erno Eekelschot en Ron Huising hun spellenspeciaalzaak op de Oudegracht. Met het openen van The Joker kwamen hun hobby’s en handelsgeest samen. Wat die hobby precies is, wordt direct duidelijk als je de winkel binnenstapt. In het knusse pand staan spellen. Heel veel spellen. Op bijna ieder vrij plekje op de planken, op tafel en op de toonbank staat wel een speldoos. Groot en klein, nieuw en tweedehands en voor jong en oud.

Bij The Joker vind je bekendere gezelschapsspellen zoals Mens erger je niet en Monopoly, maar ook “de minder gangbare spellen”, zoals Erno en Ron het zelf omschrijven. Daarmee bedoelen ze specialistische spellen, vooral voor volwassenen. Maar hun assortiment bestaat ook uit denk-, puzzel- en kinderspellen en spellen om alleen te spelen. En bij twijfel kan een spel altijd worden gedemonstreerd, “zodat je niet zomaar een spel koopt waar je later spijt van hebt”.

Ook liggen er Utrechtse spellen op de plank, zoals één gemaakt door iemand uit Vleuten, over het bouwen van het Romeinse fort Traiectum. Het spel is voor het uitkwam ook al in de winkel getest door verschillende spelliefhebbers. Dat spellen testen is iets wat vaker gebeurt bij The Joker. De (vaste) bezoekers, maar uiteraard ook de eigenaren, hebben genoeg kennis van zaken. En natuurlijk vinden ze het vooral ook heel erg leuk om te doen.

Maar The Joker is naar eigen zeggen meer dan een winkel. Dat merk je onder meer aan de koffietafel boven in de winkel, maar vooral aan de sfeervolle werfkelder waar iedereen spellen kan komen spelen. “Het is gewoon vrije inloop”, zegt Ron. Iedereen die wil, mag komen proberen. Er is plaats genoeg aan de houten tafels in de kelder, met daarboven lampen gemaakt van onder meer oude Pokémonkaarten en stukken Monopolybord. Als het mooi weer is, kun je buiten aan de gracht zitten. Volgens Ron wordt er aan de werf dan ook af en toe gebarbecued bij mooi weer.

‘Alles kan gezegd worden’

The Joker is op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 21.00 uur open. “Hoewel, soms vergeten we de tijd en staan we pas om middernacht buiten”, is te lezen op de site. Daarnaast vinden er elke week ook spelactiviteiten plaats, zoals een bordspellenavond op zaterdag. Dan is de kelder tot 00.30 uur open, met een “uitgebreid assortiment” aan drankjes, snacks en snoep voor de spelers. Ook zijn er wel eens speciale speldagen, toernooien en demonstraties van nieuwe spellen die nog uit moeten komen.

Erno en Ron zijn tevreden met hoe het gaat. Erno: “Het is de hele dag een soort leuk gekkenhuis hier. Net een kroeg.” Ron: “We zijn een winkel van het kletsen.” Volgens Erno komt iedereen langs bij The Joker. “Dwars GroenLinks, Forum voor Democratie, mannen met een rok aan, het maakt allemaal niet uit. En alles kan hier gezegd worden. Dat kan in de maatschappij niet.”

Utrecht moet meer kleine winkels hebben, vindt hij. “Mensen bezoeken een winkel omdat ze iets willen beleven. Je komt voor contact, niet om je gelijk te halen. Daarvoor ga je ook niet naar de kroeg.”

Naar Amerika

Zo’n dertig jaar geleden kwam Erno uit het leger. Daar zag hij niet zijn toekomst in. Samen met Ron, die daarvoor in de informatica werkte, vertrok hij een jaar naar Amerika. “Dat was het tegenovergestelde van Nederland: veel vrijheid, maar ook een hard land. Daar ben ik mezelf tegengekomen.” Ze trokken samen rond in een camper. Onderweg kwamen ze op het idee om van hun hobby ook hun toekomst te maken. Toen ze daarover aan het dromen waren, lag er in de camper een cassettebandje op tafel met een sticker erop van The Joker Discoteca, een bevriende dj van Ron. En zo ontstond ook de naam voor hun zaak.

“Spellen waren een hobby van ons allebei. De markt was er ook goed voor”, zegt Erno. Hun rolverdeling is duidelijk. “Ik praat veel en netwerk. Ron is meer geordend en bezig met de achterkant van de zaak. Het vertrouwen is goed, ook al is het soms moeilijk om samen een winkel te runnen. Vroeger hadden we vijf man personeel. Dat konden we toen nog betalen, nu niet meer.”

‘Bijna verlegen’

Erno krijgt er energie van om stageplekken aan te bieden aan veel jonge mensen. “Ik wil ze laten zien dat je niet altijd alle regeltjes hoeft te volgen. Ik hou van regels, maar soms moet je inzien dat je daar niet altijd even ver mee komt.” Ook vindt hij het mooi om te zien als er kinderen of studenten in de winkel komen om bijvoorbeeld spelkaarten met elkaar of met hem te ruilen.

Het is volgens Ron tot nu toe een goed jaar, en de feestdagen moeten nog beginnen. “Maar niks is zeker”, zegt hij met de coronajaren in zijn achterhoofd. Hij denkt nog wat verder terug. De jaren 90 tot aan 2007 waren volgens Ron “toptijden” voor de winkel. Daarna kreeg het internet een steeds grotere rol.

Er kon online worden gegamed, maar ook spellen worden besteld. “Dodelijk”, noemt Ron het. Desondanks heeft The Joker geen webwinkel. Dat hoeft ook niet, want hun trouwe klanten blijven nog altijd gewoon langskomen. Erno: “Klanten willen ons echt in leven houden”. Dat merkt Ron ook: “Mensen gunnen het ons om te blijven bestaan. Je wordt er bijna verlegen van.”