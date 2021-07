Succes voor Utrechts bedrijf; overname door Amerikaanse onderneming en nu grootste ter wereld in studentenapps 

Het Utrechtse bedrijf Stucomm en het Engelse Collabco zijn overgenomen door het Amerikaanse Ready Education en gezamenlijk zijn ze nu de grootste leverancier van studenten-apps ter wereld. Samen bedienen ze wereldwijd ruim 4 miljoen studenten verspreid over meer dan 425 onderwijsinstellingen.

Ruim twee jaar geleden sprak DUIC al eens met oprichter Ronald Kouvelt over zijn bedrijf – dat toen nog een startup was. Hij vertelde hoe hij op het plan kwam voor Stucomm. Het idee voor de app ontstond in café Le Journal aan de Neude waar Kouvelt een aantal studenten hoorde klagen over de communicatie van de universiteit. Hij had last van hetzelfde probleem in zijn studententijd en ging op onderzoek uit.

Ook onderwijsinstellingen hadden grote behoefte aan één centraal platform voor informatie en communicatie. Dit digitale platform moest voor studenten zo vanzelfsprekend mogelijk zijn. Stucomm groeide zo al snel uit van roosterapp tot technologiepartner.

Volgende stap

Nu is dus de volgende grote stap voor het bedrijf gezet. Hoewel de naam Stucomm op termijn waarschijnlijk wel komt te vervallen. De drie bedrijven smelten samen en gaan, maar dus niet direct, verder onder de noemer Ready Education. Kouvelt zegt over de samenwerking: “We komen hiermee een stap dichter bij ons doel: wereldwijd de nieuwe standaard voor student communicatie zetten.”

Kouvelt, die de rol als General Manager Europa zal vertolken, vertelt: “De drie bedrijven hebben dezelfde visie, dezelfde werkwijze en vergelijkbare producten en diensten. Samen staan we sterker en kunnen we nog harder groeien dan dat we met StuComm al deden. Met de gecombineerde middelen en expertise zijn we in staat meer studenten en onderwijsinstellingen nog beter te helpen.”

‘Trots’

Voor Kouvelt is dit een grote stap na bijna zeven jaar aan het roer van StuComm te hebben gestaan. Kouvelt: “In de afgelopen zeven jaar hebben we een mooi bedrijf gebouwd dat in Nederland marktleider is geworden. Het voelt goed om samen met de gelijkgestemden uit Canada, de Verenigde Staten en Engeland verder te gaan. We blijven doen wat we deden, maar kunnen verder groeien, verbeteren en professionaliseren. Al onze klanten profiteren hiervan. Ik ben trots op deze stap en samen gaan we door.”