Utrechtse brouwerij Oproer haalt met crowdfunding 375.000 euro op voor nieuw biercafé

De Utrechtse brouwerij Oproer heeft het maximale streefbedrag van de crowdfunding gehaald, waarmee de ondernemers een biercafé in Overvecht willen openen. Het voormalige café werd begin dit jaar verwoest door de brand in het CAB-gebouw.

Bart-Jan Hoeijmakers en Mark Strooker, de twee ondernemers achter de Utrechtse brouwerij, willen onderin de nieuwe studentenflat The Fizz een biercafé van 800 vierkante meter openen.

Via de crowdfundingcampagne is het maximale streefbedrag van 375.000 euro opgehaald. Hiermee is de komst van het biercafé volgens Oproer een ‘feit’. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een verdubbeling van de brouwcapaciteit om onder meer horeca en slijterijen van het bier van Oproer te kunnen voorzien.

Verbinding

Hoeijmakers en Strooker willen een verbinding met de buurt maken door de samenwerking te zoeken met lokale makers, producenten en welzijnsorganisaties. “Het gehele gebied is in een positieve transformatie en Oproer wil daar graag aan bijdragen”, zeggen de ondernemers.

In januari van dit jaar brak brand uit in het monumentale pand aan CAB-Rondom in Utrecht. Naast Oproer werden onder andere ook dB’s en het Filmcafé getroffen. Waar andere partijen wel besloten terug te keren naar het CAB-gebouw, besloot Oproer dit niet te doen.

Als alles volgens planning verloopt opent Oproer het nieuwe biercafé in het voorjaar van 2022.