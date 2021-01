Grote schade door brand in CAB-gebouw in Utrecht, maar precieze omvang nog onduidelijk

Verschillende bedrijven in het Utrechtse CAB-gebouw hebben door de brand van maandagavond grote schade opgelopen. In het depot van het parket- en laminaatbedrijf is het een ravage en ook het Filmcafé is een van de slachtoffers.

De geur van de brand is ook dinsdagochtend nog in de wijde omtrek te ruiken. Op het terrein van het CAB-gebouw ligt een berg losse spullen die door de brandweer met een kraan uit het pand zijn gehaald om ze te kunnen blussen. Het gaat onder meer om een grote voorraad laminaat van een parketdepot, een van de bedrijven in het pand.

Lastig

De brand in het monumentale CAB-gebouw brak maandagavond rond 20.30 uur uit. In het gebouw zitten onder meer de oefenruimtes en concertzaal van dB’s, het Filmcafé, brouwerij Oproer, Studio Moskou, The Sport Box en een laminaat- en parketbedrijf. Het vuur was door de constructie van het pand lastig te bestrijden. De brandweer zette onder meer een zogenoemde Cobra Cutter in om de brand te kunnen blussen.

Duidelijk is dat het laminaat- en parketbedrijf en het Filmcafé veel schade hebben opgelopen door de brand. dB’s en Oproer weten dinsdagochtend nog niet goed hoe groot de schade precies is. Ook de schade bij Studio Moskou is nog onduidelijk.

Tekst loopt door onder afbeelding

dB’s en Oproer

Paul de Brabander van dB’s schreef vannacht op Facebook: “dB’s en het prachtige CAB-gebouw staan nog fier overeind. Al is er aanzienlijke schade voor onze buren en weten wij ook niet of en hoeveel schade we hebben van de rook. Belangrijkste voor nu… iedereen OK. We hopen voor alle huurders dat de schade meevalt.” Volgens De Brabander hoort hij vandaag wanneer ze het pand in mogen om de schade op te nemen.

Ook brouwerij Oproer heeft de schade nog niet kunnen bekijken. “Op dit moment weten we nog niet wat de schade is of wat de gevolgen zullen zijn. Dat er rookschade is, is een ding wat zeker is. Later vandaag horen we of en wanneer we het pand mogen betreden.” Ook Oproer betuigt steun aan de collega-ondernemers in het CAB-gebouw: “Heel veel liefde ook voor onze collega’s van dB’s, Filmcafé en de andere ondernemers in het pand.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Medeleven

Burgemeester Dijksma, wethouder Klaas Verschuure en wethouder Anke Klein hebben dinsdagochtend hun medeleven betuigd met de getroffen ondernemers. “De schrik sloeg gisteravond om het hart”, schrijft wethouder Klaas Verschuure op Twitter. “De brand in het CAB-gebouw treft de grotere en kleinere (culturele) ondernemers in dit complex, velen die werken aan de Cartesiusdriehoek en Utrechters die het CAB-gebouw als monumentaal pand bewonderen. Sterkte allen!”

Tekst loopt door onder de tweet

Heel erg jammer dat er zo’n enorme brand heeft gewoed in het iconische CAB-gebouw.. Gelukkig geen slachtoffers. Ik wens de ‘bewoners’ en eigenaar van het pand alle sterkte! Veel dank aan de brandweer en politie voor het harde werk gisteravond en vannacht! https://t.co/u7AfqSVXHf — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) January 12, 2021

Klein wenst alle betrokkenen veel sterkte. “Een prachtig monumentaal pand dat veel voor Utrecht betekent. Voor veel Utrechters een enorme schrik gisteravond toen brand uitbrak in het CAB-gebouw. Veel sterkte aan alle betrokkenen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Filmcafé

Voor het Filmcafé is inmiddels een doneeractie opgezet. Volgens de initiatiefnemer is de apparatuur in het Filmcafé door de brand en rook onherstelbaar beschadigd. Met de actie proberen de initiatiefnemers 20.000 euro bij elkaar te krijgen, zodat het Filmcafé opnieuw kan worden opgebouwd.