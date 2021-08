Utrechtse brouwerij Oproer wil biercafé openen in Overvecht en start crowdfunding

De Utrechtse brouwerij Oproer is een crowdfunding gestart waarmee de ondernemers een nieuw biercafé in The Cube in Overvecht willen openen. Begin dit jaar werd het oude café verwoest door de brand in het CAB-gebouw.

Oproer ontstond ruim vijf jaar geleden toen de brouwerijen RUIG en Rooie Dop besloten de handen ineen te slaan. Bart-Jan Hoeijmakers en Mark Strooker, de twee ondernemers achter de Utrechtse brouwerij, openden in die periode ook hun biercafé in het CAB-gebouw.

In januari van dit jaar brak brand uit in het monumentale pand aan CAB-Rondom in Utrecht. Naast Oproer werd onder andere ook dB’s en het Filmcafé getroffen. Waar andere partijen wel besloten terug te keren naar het CAB-Gebouw, besloot Oproer dit niet te doen.

Overvecht

Nu maken de ondernemers bekend een nieuwe plek in Overvecht te willen openen, maar daar is wel hulp bij nodig. “Alleen met jouw hulp kunnen we ervoor zorgen dat we in Overvecht een ontmoetingsplek realiseren, waarbij aandacht voor duurzaam ondernemen, sociale contacten, inclusiviteit, maar bovenal lekker bier centraal staat!”

Oproer wil de deuren openen op de begane grond van de nieuwe woontoren The Cube. Het biercafé komt daar in een ruimte van 800 vierkante meter, met plek voor 300 mensen. Naast plek om te eten en drinken, komen er ruimtes om te vergaderen of een feest te vieren. Verder komt er een podium, waar Oproer de ruimte wil geven aan lokale initiatieven. Buiten moeten twee grote terrassen komen tussen het groen en bij het water.

Oproer hoopt uiteindelijk minimaal 300.000 euro op te halen via de crowdfundingsactie. Met nog 66 dagen te gaan staat de teller inmiddels op net geen 110.000 euro. Lees meer informatie op de crowdfundingspagina.