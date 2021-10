Waku Waku opent afhaalwinkel: ‘Gedwongen sluiting is uitnodiging om boven onszelf uit te stijgen’

Het Utrechtse Waku Waku gaat vanaf dinsdag 2 november weer open. Dit keer echter niet als restaurant, maar als zogenoemde take away store.

De gemeente Utrecht heeft het restaurant gesloten omdat de eigenaren geen coronapassen wilden controleren. Waku Waku heeft het besluit nog aangevochten bij de rechtbank, maar de rechter stelde de gemeente in het gelijk. De ondernemers van het restaurant konden in deze periode rekenen op steun van allerlei sympathisanten.

“Het was ongelofelijk om te zien en te voelen hoe al deze verschillende soorten mensen met elkaar in verbinding gingen voor dit gemeenschappelijke doel. Jong, oud, dik, dun, zwart, wit gevaccineerd en ongevaccineerd. Iedereen die erbij was heeft kunnen ervaren welke energie er vrijkomt als we, ondanks onze uiteenlopende overtuigingen, de neuzen dezelfde kant op richten. Het was magisch”, schrijft Waku Waku op sociale media.

Crowdfunding

Naast alle fysieke steun is er ook een crowdfunding voor de ondernemers gestart. Via de campagne zouden 17.000 mensen een financiële bijdrage hebben geleverd. “Wij zien de gedwongen sluiting van ons restaurant als een uitnodiging om boven onszelf uit te stijgen en nog beter voor elkaar en anderen te zorgen. […] Concreet betekent dit dat wij de komende weken drie stappen gaan zetten, met als doel zoveel mogelijk mensen te inspireren om gezond en lekker te eten en op deze manier zowel fysiek als spiritueel goed voor zichzelf te zorgen.”

De eerste stap is dat Waku Waku een afhaalwinkel gaat beginnen. Deze wordt op 2 november geopend. Mensen kunnen er onder andere terecht voor groentje, fruit, kazen, biologische zelfgemaakte cakes, sauzen, soepen, jams, kimchi en chocolade koekjes.

Wat de volgende twee stappen gaan zijn is nog niet bekend. Die volgen volgens Waku Waku ‘snel’.