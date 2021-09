Waku Waku verliest rechtszaak van gemeente; restaurant moet dicht blijven

De eigenaren van Waku Waku hebben donderdag de rechtszaak die ze hadden aangespannen tegen de gemeente Utrecht verloren. Dat betekent dat het restaurant, dat maandag gedwongen gesloten werd door de gemeente, dicht moet blijven.

De gemeente heeft het restaurant gesloten omdat de eigenaren geen coronapassen willen controleren. De eigenaren van Waku Waku zijn bij de gemeente in bezwaar gegaan en wilden bij de rechter afdwingen dat het besluit van de burgemeester in de tussentijd geschorst zou worden, zodat het restaurant weer open zou kunnen. De rechter gaat daar niet in mee en oordeelt dat het restaurant gesloten moet blijven.

De emoties liepen tijdens de rechtszaak donderdag hoog op. De eigenaren van Waku Waku zijn van mening dat een coronatoegangsbewijs discriminerend werkt, omdat er onderscheid gemaakt moet worden tussen mensen die het bewijs wel en mensen die het bewijs niet kunnen laten zien. Dat zou discriminerend en disproportioneel zijn. De eigenaren blijven bij dit principiële standpunt, dat volgens eigenaar Floris Beukers ‘echt de kern’ is.

De advocaat van de gemeente weersprak de standpunten van Waku Waku. Van discriminatie is volgens de gemeente geen sprake, omdat het coronatoegangsbewijs juist voor elke Nederlander gelijk is. Iedereen mag zelf de keuze maken om zich wel of niet te laten vaccineren of naar een horecazaak te gaan, stelt de advocaat. De coronapas zou ook nog van belang zijn voor de bestrijding van de coronacrisis. “De pandemie is nog steeds een feit.”

Uitspraak

De rechter ging donderdagmiddag onder meer in op de principiële bezwaren van de eigenaren. “Maar als je een bedrijf leidt, zul je die soms aan de kant moeten zetten om aan de voor jouw bedrijf geldende regels te kunnen voldoen.” Hij oordeelde verder dat burgemeester Dijksma het restaurant terecht heeft gesloten en zei dat het coronatoegangsbewijs inderdaad leidt tot onderscheid tussen restaurants, bedrijven en andere instellingen, maar oordeelt dat dat gerechtvaardigd is voor de bestrijding van de coronapandemie.

Over de financiële gevolgen voor het restaurant zei de rechter dat die kunnen worden ingeperkt als Waku Waku toch besluit om, onder protest, coronapassen te gaan controleren.

Reactie gemeente

Burgemeester Dijksma heeft inmiddels gereageerd op de uitspraak van de rechter. “Deze voorlopige uitspraak bekrachtigt dat we als gemeente Utrecht terecht hebben gehandhaafd volgens de landelijke regelgeving. Ik ben mij ervan bewust dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden ingrijpend zijn. Ze zijn er in het belang van ons allemaal en we moeten ons eraan houden”, aldus Dijksma.

Verzet

Waku Waku is afgelopen dagen het toneel geworden van verzet tegen de coronapas en andere coronamaatregelen. Sinds maandag staat dagelijks een groep sympathisanten voor de deur van het restaurant om steun te betuigen.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Burgemeester Dijksma besloot woensdag, onder meer vanwege verkeersveiligheid, de demonstratie bij Waku Waku te verplaatsen naar het Jaarbeursplein. Toen groepen actievoerders weigerden te vertrekken, greep de politie in. Uiteindelijk werden woensdagavond 101 actievoerders opgepakt en met stadsbussen naar het arrestatiecomplex gebracht.

Vrijdag dient in de rechtbank in Utrecht een tweede rechtszaak omtrent Waku Waku. Die draait om de plek waarop gedemonstreerd mag worden. De eiser wil dat de demonstraties voor deur van Waku Waku mogen plaatsvinden, in plaats van op het Jaarbeursplein.