Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Alles of…… NIETS!’

De huis DJ van FC Utrecht maakte er voorafgaand aan de wedstrijd een vrolijke boel van. Mijn verzoeknummer van Frans Bauer haalde echter het mengpaneel niet. De opkomst van de spelers in de uitverkochte Galgenwaard had astronomische knallen tot gevolg. De Galgenwaard kwam in vuur en vlam. Het was een feest om in de Galgenwaard aanwezig te zijn. Ook mijn vrouw genoot. Haar eerste bezoek van dit seizoen. Een finale wilde ze wel bij zijn.

FC Utrecht begon voortvarend. Zonder Iqbal in de basis. Toornstra met de eerste kans binnen vijf minuten. Niet veel later forse kansen voor de Eagles. Barkas was in vorm.

Toen vanuit het niets, enige onrust beneden bij de City Site. Een aantal beveiligers verwijderde met vereende krachten een spandoek welke aan een de reling hing. Was het een niet kunnende tekst? Zeker niet, het spandoek hang al een heel seizoen. “Pino Leidsche Rijn”. Vanuit de Commando Post zou de opdracht gegeven zijn. Natuurlijk lieten wij het niet gebeuren en na wat gedoe heeft het spandoek de wedstrijd overleefd. Weliswaar vernield maar toch.

Toen de rust wederkeerde, zagen wij nog steeds een prima wedstrijd. Na een half uur de 1 – 0 door Viergever. De Galgenwaard was te klein. Enkele minuten voor rust had Lammers de 2 – 0 moeten maken. Maar Lammers kan dus ook falen.

De tweede helft ontwikkelde zich als een nachtkaars, en dan met name voor FC Utrecht. Go Ahead was de bovenliggende partij. Het publiek ging maar weer eens massaal achter FC Utrecht staan. Prompt Ter Avest met een kopbal tegen de lat. FC Utrecht was het kwijt. Evenals Fraulo. Een belachelijke zware overtreding. Goed voor rood. En dat een minuut of vijf voor tijd. Go Ahead rook bloed. Ook Mark Van Der Maarel kwam nog.

Dan gaat het ook nog mis op de tribunes. Vuurwerk over en weer. Wedstrijd gestaakt. Politie op het veld. De rust keert terug. Maar dan, Viergever met de 1 – 1 achter Barkas. De Galgenwaard kon het niet geloven. Zo dichtbij en dan nog verlengen. Lammers weer met een kans. Vizier niet op scherp. Geen 2 -1. Het spel gaat over en weer. In de tweede verlenging dan toch de 2 – 1. Lammers uit buitenspelpositie. Oh zo jammer. Drie minuten voor tijd dan wel de 1 – 2 voor Go Ahead. Einde verhaal voor FC Utrecht. Geen Europees avontuur.

Na afloop waren er op diverse fronten ongeregeldheden. In en buiten het stadion. Gepaard gaand met fors geweld. In de Galgenwaard betraden supporters het veld. De spelers van Go Ahead vluchtten naar binnen. Buiten het stadion leek het wel een oorlogsgebied. Ik begreep dat de politie zelfs drie waarschuwingsschoten heeft moeten geven. De chaos was buiten compleet. Een ME busje reed als een bezetene tussen de mensen door. Er werd met van alles en nog wat gegooid. Diverse gewonden tot gevolg.

Voor het missen van Europees voetbal betaalt FC Utrecht een dure prijs. In de beeldvorming, sportief en financieel. En terugkijkend op dit seizoen, kwamen we veel te kort. Zeker, Jans heeft het op de rit gekregen en Lammers was goud waard. Maar uiteindelijk hebben we weer niks. FC Utrecht had een grote stap kunnen maken. Een paar rondes in Europa. Lammers die wellicht nog langer mee had willen doen. De penningmeester die handenwrijvend de loting zag met FC Utrecht – Chelsea. Flamingo die toch bij FC Utrecht bleef.

Maar wat nu? Wederom geen prijs. Wat gaat de club doen om een stabiele top vijf speler te worden? Of blijven we het braafste jongetje van de klas? Mee doen is belangrijker dan winnen. Doorbreek de sleur van telkens niets. Go Ahead Europa in. Ron Jans kan aan de bak bij Zuidam. Een financiële injectie is ook zeer welkom. Wellicht worden we verrast. De teleurstelling blijft groot. We waren er zo dichtbij. Het werd uiteindelijk weer, niets!