Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘De schaamte voorbij’

Het was een indrukwekkende gebeurtenis voor aanvang van de wedstrijd. Het hele stadion gaf blijk van respect en sommigen kregen het te kwaad bij de gedachte aan Gökmen Tanis, de laffe duivel zelve. Ik zal er verder maar geen woorden aan vuil maken anders ga ik een grens over. Respect werd ook in de achttiende minuut gegeven, dit keer voor de hulpverleners die vier jaar geleden in actie kwamen. De wedstrijd werd daar tijdelijk, terecht, voor onderbroken. De KNVB zal nooit bevriend raken met FC Utrecht.

Kon FC Utrecht zich tegen de Deventenaren oprichten? Het was weer hopen op de ommekeer. Toen we na 30 minuten in slaap gesukkeld waren, veerde we in de 34ste minuut op. Van der Streek voor de 1 – 0, maar de keeper van Go Ahead had een prachtige redding. Niet veel later dan toch weer Douvikas en toen stond het wel 1 – 0. Nummer dertien. Even voor rust kruipt FC Utrecht door het oog van de naald. Een duidelijke strafschop voor de Eagles. Maar de scheidsrechter besloot gelukkig anders. Desalniettemin blijft het een fors repeterend verhaal. Voor de zoveelste keer Klaiber in een negatieve rol! 1 – 1 net voor rust. Hou eens op met Klaiber. Geen schim van wat hij ooit was. Het blijft de club punten kosten! Silberbauer grijp toch eens in.

Tweede helft

In de tweede helft wederom een matig FC Utrecht. De nederlagen tegen Spakenburg en Fortuna werken aardig door. Ook Labyad kan geen potten breken en Younes voegt na zijn invalsbeurt weinig toe. Dan maar één punt dachten wij. René Hake ook weer blij. Maar ver in de blessuretijd werd de 1 – 2 gemaakt. Het was over en uit. Silberbauer is niet te benijden. Alle mooie woorden en beloftes ten spijt vanuit de selectie. Op dit moment laat FC Utrecht al een paar wedstrijden het niveau van een amateurclub zien.

Het werd Frans van Seumeren weer eens te veel, Europees voetbal wil de beste man. Hij heeft na de wedstrijd zijn mening gegeven in de kleedkamer. We hadden graag de beelden gezien. Frans grijp in! Een noodkreet van de fans. Maar hoe? Het tafelzilver verkopen? Booth, Douvikas en Bozdogan? Het zou kunnen, niets nieuws onder de zon. 25 miljoen kan zo maar. Het is te hopen dat FC Utrecht in de play-off uit een ander vaatje tapt. Overigens hebben ze er niets te zoeken op dit moment. Over twee weken FC Utrecht – Volendam. Weer een nederlaag? Ik ben de schaamte inmiddels voorbij.