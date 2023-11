Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Donder en bliksem in de Galgenwaard’

De KNVB Bekercompetitie is de kortste weg naar succes en FC Utrecht had dat goed begrepen. Al in de zevende minuut werd de 1 – 0 gemaakt en niet veel later maakte Van den Hoorn de 2 – 0. Lidberg werd aangespoord door Toornstra om de penalty te nemen en wij snapten wel waarom. Hij wist hem namelijk te benutten waardoor het 3 – 0 stond.

En het vertrouwen zou alleen maar toenemen. FC Utrecht donderde over het veld met Azarkan voorop. RKC had niets te vertellen. Ook de irritante Kramer niet. Maar toch, net voor rust werd het 3 – 1. Er werd matig verdedigd. Het was een heel leuke en attractieve eerste helft van FC Utrecht. Veel zorgen maakten wij ons dan ook niet voor de tweede helft, maar RKC had de knop omgezet. Wij vermoedden dat Henk Fraser een donderspeech had gehouden. En ja hoor, daar was al snel de 3 – 2. Ook een makkelijk weggegeven goal.

RKC was herboren en FC Utrecht moest alle zeilen bijzetten om niet ten onder te gaan. Het spel werd er ook niet beter op. Beide teams creëerden wat kansen, maar dat mocht niet baten. Vlak voor tijd, toen de echte donder en bliksem toesloeg, gingen de teams alsnog naar binnen. Na een kort oponthoud, kon de wedstrijd uitgespeeld worden. FC Utrecht ging door naar de volgende ronde. Inmiddels was ook bekend dat Spakenburg door was.

Revanche

Het deed de fans hopen op een wedstrijd tussen FC Utrecht en Spakenburg. Een revanchewedstrijd. Wie er niet om kon malen was een heuse flamingo vlak bij ons op de Cityside. Een supporter wilde op deze manier Ryan Flamingo een duwtje in de rug geven. Bij enig doorvragen is het de bedoeling om aanstaande zondag honderden flamingo’s op de tribunes te krijgen bij de wedstrijd tegen FC Twente. Ryan Flamingo kwam tijdens de ereronde zijn flamingo halen bij een supporter met een grote glimlach. Hij kon het wel waarderen.

Tekst loopt door onder afbeelding

De wedstrijd van zondag is op papier heel lastig voor FC Utrecht. Zeker gezien het verval in de tweede helft tegen RKC. Er zijn slechts 400 Twente-supporters welkom. Of ze komen is de vraag. FC Utrecht zal alles uit de kast moeten halen om weg te blijven van de laatste plaats. FC Twente staat er goed voor.

Er is landelijk heel veel leedvermaak over Ajax. Hopelijk zal dat zo blijven. Een bijna volle Galgenwaard met dezelfde steun als tegen Ajax. Het kan de Tukkers met nul punten huiswaarts laten gaan. FC Utrecht heeft de punten keihard nodig. Nog vijf dagen te gaan om het vertrouwen en geloof in eigen kunnen aan te scherpen.