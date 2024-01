Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Een bloedeloze 0 -0’

Wie de wedstrijd niet heeft gezien, denkt er misschien het zijne van, maar deze wedstrijd tussen Vitesse en FC Utrecht had veel waarvoor de fans naar een wedstrijd gaan. Met name de fans uit Utrecht vermaakten zich prima.

In de eerste helft had er zomaar een 1 – 3 ruststand op de schermen kunnen verschijnen. De nieuwe spits Sam Lammers liet zich veelvuldig zien. Hij werkte hard en je zag zijn kwaliteiten. Voor de selectie is het tripje naar Zuid-Spanje goed geweest. We zagen vandaag een elftal dat voor elkaar wilde werken en ook Ron Jans had zijn huiswerk gedaan. Het mag een wonder heten dat we de rust bereikten met een 0 – 0. Maar er was alle reden voor positivisme. De komst van Lammers doet de puzzel in elkaar vallen. Deze jongen gaat FC Utrecht op weg helpen.

Vitesse had zoals we verwachtten orde op zaken gesteld. Ze vechten tegen degradatie en hebben behoorlijk wat financiële problemen. Daarom een ander Vitesse bij aanvang van de tweede helft. Barkas werd veelvuldig op de proef gesteld. Weer een ruime voldoende voor Barkas. Romeny had tot tweemaal toe de punten voor FC Utrecht veilig kunnen stellen. Maar het bekende probleem: een niet scorende spits. Maar wellicht tankt hij vertrouwen na deze wedstrijd. FC Utrecht moest zich snel herpakken en dat gebeurde ook. Daarom inmiddels negen wedstrijden ongeslagen!

Aanstaande zondag komt de machine uit Eindhoven langs. Een gigantische vorm en blakend van vertrouwen. Hopelijk zullen er een paar trainingen op het veld van de Galgenwaard plaatsvinden. Zo zal de knollentuin wellicht in het voordeel van FC Utrecht werken. We verwachten er niets van maar je weet maar nooit. Na PSV zullen de punten gepakt moeten worden. Excelsior uit en Volendam en Fortuna Sittard thuis. Op naar het linkerrijtje.

Gert Kruys

Net voor de kerstdagen las ik een interview met Gert Kruys. Ik ken Gert al meer dan veertig jaar. Ooit, op de Zuilenselaan, speelden wij bij het opgeheven Utrechtse Boys. Gert in het eerste en ik in het tweede. Gert maakte een mooie carrière bij FC Utrecht en ik bleek niet goed genoeg. Het gouden trio, Kruys, Adelaar en Wouters. Een beter middenveld bestond er toen niet. Wat hebben de fans van die drie genoten. Gert doet binnen FC Utrecht uitstekend werk. Praat als ondernemer vijf minuten met Gert, en je zit vast aan een tweejarig contract. Wat een enthousiasme geeft Gert als het om FC Utrecht gaat. Open, eerlijk en altijd met respect.

Dat respect heeft hij niet gekregen van RTVU-medewerker Rene van de Berg. Toch al niet een vriend van mij, maar toch was ik verbaasd hoe Van de Berg met Gert is omgesprongen. Twee dolksteken in de rug van Gert. Van de Berg is journalist en zijn enthousiasme geroemd aangaande zijn liveverslagen. Wel door een rood/witte bril. En dat sloeg wel erg ver door. Een journalist dient onafhankelijk te zijn. En dat was hij volgens mij niet. Wellicht bang voor reacties van FC Utrecht. Binnen supporterskringen was er ook onvrede. Medewerkers van FC Utrecht zo behandelen doe je niet.