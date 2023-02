Ben ten Boden over FC Utrecht: En van je Euro Euro Utreg komt er aan!

Bescheidenheid siert de mens, maar nu laat ik dat maar even lopen. De bekerwedstrijd AZ Alkmaar – FC Utrecht was voor ons weer de bevestiging dat er nog mooie dingen kunnen gebeuren. Vooraf dachten we dat het wel goed zou komen omdat bekerwedstrijden alle kanten op kunnen gaan. De aanloop naar het duel verliep voor ons stressvol.

De vele files zorgden er namelijk voor dat wij 10 minuten te laat in het stadion arriveerden, maar uiteindelijk konden we plaatsnemen in vak J. Voor de oudgedienden in de Galgenwaard een memorabel vak. Het stadion was matig bezet, maar het bezoekersvak was uitverkocht. De eerste helft had veel weg van een tactisch schaakspel. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Al had AZ wel een licht overwicht. De beide spitsen Douvikas en Pavlidis werden goed verdedigd. De 0 – 0 was dan ook een logisch gevolg in de rust. In diezelfde rust had de mascotte zijn vizier niet op scherp, waardoor hij mij volledig miste.

De tweede helft was prima. Zeker toen Viergever voor de 0 – 1 zorgde. Onze reactie leverde wat boze woorden op van een AZ-supporter. We lieten het rustig begaan. Het was nog wel even tot het einde van de wedstrijd, maar AZ kon niet echt potten breken. Maar gelukkig was daar de helpende hand van scheidsrechter Kamphuis. Een volkomen onterechte penalty voor AZ. Wat een schande. En dat ook nog een paar minuten voor tijd. ‘Daar gaat ons feestje’ dachten we, maar we hadden buiten Barkas gerekend. Hij stopte de penalty namelijk.

Tekst loopt door onder afbeelding

VAR

Vreemd blijft wel, dat er bij zo’n belangrijke wedstrijd geen VAR aanwezig is. Toen wij weer opgelucht konden gaan zitten was het alsnog 1 – 1. Dan maar een verlenging eruit slepen en dat gebeurde ook. Na enkele minuten was daar Maeda voor de 1 -2. Billenknijpen de laatste 25 minuten. AZ Alkmaar haalde alles uit de kast en ook het Alkmaarse publiek. Het kwam even tot een staking van de wedstrijd, maar uiteindelijk was de volgende ronde bereikt.

Het feestje voor het bezoekersvak was leuk om te zien. De FC Utrecht-fans verdienen een groot compliment. 120 minuten lang zingen en springen. Ik ga er wel vanuit dat er bij de loting een thuiswedstrijd uit de koker komt en het liefst een amateurclub. Stel dat het een uitwedstrijd wordt tegen een amateurclub, dan weten nu wel hoe burgemeesters denken en doen. Dit ook aanstaande zondag als FC Utrecht naar Vitesse moet. Fans van FC Utrecht zijn niet welkom. Het bloed kruipt. De steun van de fans in Arnhem is nodig. Hopelijk bereiken de betrokken partijen toch nog een compromis. Het ticket voor Europees voetbal komt meer en meer binnen bereik. Daar moeten de fans bij zijn.