Ben ten Boden over FC Utrecht: Heart of Health

We gingen er weer eens goed voor zitten. Er zal toch wel een keer een positief resultaat boven komen drijven? En dat gebeurde ook in de eerste 15 minuten tegen NEC. ‘Dat kon nog weleens wat worden’ dachten we, maar we kwamen bedrogen uit. Na een half uur kwam NEC na wederom geklungel in de defensie op 1 – 0.

Je blijft je hart vasthouden met de verdedigers van FC Utrecht. Ondanks de tekst op de achterzijde van het shirt, is het allesbehalve gezond voor je hart. Zeker toen binnen drie minuten in de tweede helft de 2 – 0 op het scorebord verscheen. Wij gaven er geen stuiver meer voor. Silberbauer heeft waarschijnlijk geen betere verdedigers op het oog, of hij wil ze ‘vertrouwen’ geven. Maar de aanhoudende fouten in de verdediging kunnen FC Utrecht op gaan breken de komende weken.

Zeker, de play-off zullen we waarschijnlijk wel halen, maar om het te winnen zal er per direct een mentaliteit ommekeer moeten komen in de laatste lijn. Wat een verschrikking om te zien. Maar goed, na de 2 – 0 begon FC Utrecht met een offensief. Bas Dost kwam erin en dat was prima. Het team liet direct meer pit zien. En jawel, Bas Dost maakte de 2 – 1 en twintig minuten voor tijd maakte Boussaid gelukkig ook de 2 – 2. De drie punten lagen binnen het bereik. Opstootjes links en rechts op het veld. Mooi om te zien dat FC Utrecht in deze fase niet de kaas van het brood liet eten. Wat restte was het eindsignaal. Het uitverkocht bezoekersvak was tevreden. Wij eigenlijk ook maar toch met gemengde gevoelens. Weer die achterhoede!

Go Ahead Eagles

De komende wedstrijden is het zaak om de boel op scherp te houden, te beginnen aanstaande zaterdag. Dan komt Go Ahead Eagles naar de Galgenwaard. De fans uit Deventer zijn welkom. Het blijft triest hoe bepaalde autoriteiten omgaan met de uitsupporters-problematiek. Alles maar dan ook alles wordt over één kam geschoren. Een vergulde middenweg is uit den boze.

Twee weken later op zondag 2 april, weer een thuiswedstrijd. Het bestuurlijk in brand staande Volendam komt dan naar de Galgenwaard. Ik reken op zes punten deze twee thuiswedstrijden. Ook de fans van Volendam zijn welkom en die zullen er met honderden zijn. FC Utrecht zal zich op moeten maken voor een fitte en gemotiveerde selectie. Dan voor de technische staf de opdracht om met name de al weken falende laatste lijn in het gareel te krijgen. Daar gaat nog te veel mis.

FC Utrecht op plaats zeven. Dat blijft toch een tegenvaller. Nog één kans voor een Europees ticket. Winnen we de play-off? In Spakenburg malen ze er niet om. Die spelen een halve finale thuis tegen PSV. Dat had FC Utrecht – PSV moeten zijn in een stijf uitverkochte Galgenwaard. Een PSV die nog meedoet voor de titel en in Europa aan de bak moet. Een finale lonkte. Heart of Health, het mocht helaas niet zo zijn.