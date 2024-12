Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Het bestuurlijke hooliganisme’

Er is in aanloop naar de wedstrijd tussen AFC en FC Utrecht genoeg over het duel gesproken. Het veto vanuit Amsterdam, om geen FC Utrecht-supporters toe te laten, bleef in stand. Amsterdam had de slechtste bullshit reden; Het stadion zou namelijk ontoereikend zijn om enkele honderden FC Utrecht-supporters te ontvangen. Gedwee accepteerden de fans het spookjesverhaal.

Dat is weleens anders geweest, maar kennelijk is het een andere tijd, een tijd die niet in mijn straatje past. Naarstig gingen wij op zoek naar kaarten en dat was lastig genoeg. Het werd twee uur voor de wedstrijd echt stressvol. We hadden al ESPN Extra van A tot Z doorgenomen. Deze procedure bleek waardeloos. Maar dan, tegen 18.00 uur, kwam daar het verlossende telefoontje. De kaarten waren geregeld. Als een speer gingen we met de trein naar Amsterdam Zuid en daarna moesten we nog 10 minuten lopen.

Het was aardig druk. Links en rechts zag ik toch nog een aantal FC Utrecht-supporters. Een knikje was genoeg. In de kantine heerste een feeststemming. We besloten achter het doel plaats te nemen. Juist daar waar de honderden FC Utrecht-fans niet mochten komen Zoals de foto aangeeft, ach oordeelt u zelf.

Tekst loopt door onder afbeelding

We zijn genaaid van A tot Z. De regen kon ons niet deren. Het kunstgras wel. Dat was even wennen voor FC Utrecht. De eerste twintig minuten brachten niet veel. AFC speelde naar hun mogelijkheden. Het veld eiste een eerste tol. Ohio moest er af. Tien minuten voor rust kwam daar toch de 0 – 1 en even later zelfs de 0 – 2. Jensen is los. Daarna ook Rodriquez nog met de 0 – 3. Kat in het bakkie. Uiteindelijk liep FC Utrecht uit naar 0 – 8. Min liet zich gelden. Twee goals in vier minuten.

Hooliganisme

We zijn door naar de volgende ronde en dat is volledig terecht. Vrijdagavond weten we wie de tegenstander wordt. Stel dat het Quick Boys uit gaat worden? Komt dan wederom het bestuurlijke hooliganisme monster om de hoek kijken? En hoe zullen dan de fans reageren? Daarom is het maar het beste dat FC Utrecht een thuiswedstrijd zal loten. De FC Utrecht-supporters zijn genoeg het haasje geweest. We beleven een topseizoen. Daar moeten de FC Utrecht-supporters bij zijn. Zeker wanneer het de bekerwedstrijden betreft. Dat zijn wedstrijden op zich.

Tekst loopt door onder afbeelding

Ik reken op een volle Galgenwaard mochten we thuis loten. Net zoals aanstaande zondag tegen Fortuna Sittard. Ook die wedstrijd is alweer uitverkocht! De seizoenkaarten gaan door het dak. Mochten we winnen van Fortuna, dan zouden we wel eens als nummer twee de winterstop in kunnen gaan. Dan zijn alle thuiswedstrijden uitverkocht. Dus beste mensen, koop een halve seizoenkaart en je kan er bij zijn op woensdag 14 mei 2025 om het zo felbegeerde Europese Champions League-ticket binnen te halen.