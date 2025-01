Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Het kan nog alle kanten op’

Heracles staat op plaats veertien, waardoor FC Utrecht een getergde club kon verwachten. Voordat wij richting het gezellige stadion van Heracles reden maakten we een extra stop bij de McDonald’s en daar zaten we niet alleen.

Meerdere supporters van FC Utrecht dachten er hetzelfde over. Ook de verhalen over geblokkeerde kaarten op de thuisvakken van FC Utrecht-supporters, kwamen ter sprake. Dit werd gedaan uit veiligheidsoverwegingen. De supporters die dit overkwam, krijgen wel hun geld terug. De volgende keer moeten we misschien gewoon een woonplaats in of rond Almelo aangeven. Wij woonden plots in Enschede, waardoor we zonder problemen binnenkwamen.

De start van FC Utrecht was voortvarend. Haller met een hakbal, wat de 0 – 1 had kunnen zijn. Even later ging Horemans gigantisch in de fout. Engels miste. Dan weer Heracles, maar de bal vloog over de lat. Net voor rust, een mogelijke handsbal in de zestien van Heracles. De scheidsrechter zag er niets in. Iqbal met twee pegels op doel. Nou ja op doel, hij schoot ze nog net niet het stadion uit. We vroegen ons af waarom Iqbal te veel in de achterste lijn blijft, terwijl hij ver voor de verdediging veel beter tot zijn recht kan komen?

1 -1

Het strijdlustige Heracles kwam goed uit de rust. Na een kwartier was daar Bruns, die zo vrij als een vogel de 1 – 0 mocht maken! Niet veel later kwam Jans met een driedubbele wissel. FC Utrecht bleef het proberen. Haller werd vakkundig aan banden gelegd. We begonnen ons al neer te leggen bij de eerste nederlaag tijdens een uitwedstrijd sinds tijden. Gezien het spelbeeld verloren wij ook het vertrouwen. Barkas liet zich nog wel zien met een uitstekende redding. En dan, El Karouani met een geweldige vrije trap waardoor het toch nog 1 – 1 werd. We slaakten een zucht van verlichting.

Op 4 februari mogen we weer naar Almelo. Dan voor de Beker. Maar eerstvolgende week zaterdag gaan we naar Zwolle. Die staan er redelijk voor. FC Utrecht moet wel een andere strijdwijze tonen dan die tegen Heracles. Wij kunnen echt beter. Zowel tactisch als technisch. Het beter in stelling brengen van Haller zou al enorm helpen. Een zege in Zwolle betekent nog steviger op plaats drie. Al met al was het een prima avond in Almelo. Wel jammer dat het na afloop weer bijna misging met een aantal aangeschoten supporters van Heracles, die de ziekte van Haller weer negatief ter sprake brachten.