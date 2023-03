Ben ten Boden over FC Utrecht: Michael Silberbauer op televisie

De dagen na afgelopen dinsdag, waren natuurlijk niet de fijnste dagen. Wat een deceptie. Zoveel kapot. Vlak na FC Utrecht – Spakenburg, besloot ik tegen Fortuna thuis te blijven. Normaal heb ik wel vaker van die achterlijke ingevingen, maar uiteindelijk ben ik niet geweest. Ik had er geen vertrouwen in. En ook die kou maakte het onaantrekkelijk. Het is dus ESPN geworden.

FC Utrecht bleef lang stil na Spakenburg, maar toch kwam er een filmpje van Silberbauer. Jammer dat Silberbauer zich hiervoor liet gebruiken. Het was namelijk tenenkrommend. Zo’n aardige man en dan dit door je strot geduwd krijgen. In de warme huiskamer geloofde ik wederom mijn ogen niet. Wat een slappe vertoning weer van FC Utrecht. Ondanks een actie op de Bunnikside viel het kwartje niet. FC Utrecht modderde maar aan. Geen power, passie, strijd en de wil om te overwinnen. Logisch was dan ook de 0 – 0 ruststand. Onder een hels fluitconcert liepen de spelers naar de thee.

In de tweede helft een iets beter FC Utrecht. En gelukkig, daar was Douvikas met de 1 – 0. Het kon losgaan, maar het tegendeel bleek even later waar. Fortuna kwam na 10 minuten op 1 – 1. Ik heb het al eerder gesteld; de laatste lijn is Azerionniveau. Daar gaan tegenstanders nog meer rekening mee houden. De roep vanaf de Bunnikside aan Frans van Seumeren zal mede daar op gestoeld zijn: ‘Frans grijp in’. Een helder en vooral duidelijk signaal. Van Seumeren de zakenman, maar vooral supporter. Een giftige cocktail. Fortuna maakte ook nog de 1 – 2. De mentale weerbaarheid van dit team is beneden niveau. Zo kan het nog gigantisch misgaan.

NEC

Aanstaande zondag op naar Nijmegen. NEC staat op zeven punten achter FC Utrecht. Zij zullen gaan vlammen. ‘Dit FC Utrecht is te pakken’. Hoogstwaarschijnlijk is dat hun gedachtegang. Een wederom uitverkocht bezoekersvak. Ik ben er niet gerust op. FC Utrecht is aangeschoten wild. Het is aan de ballerina’s om het schroom van zich af te werpen. Zo ook Jordy Zuidam.

De laatste lijn is verschrikkelijk om te zien. FC Utrecht onwaardig. Pseudo vedetten en divagedrag. Rot op met ze. Keer op keer maken ze cruciale fouten. Keer op keer staan ze weer in de basis! Een Europees avontuur, veel fans snakken er naar. Is het tij nog te keren? Gaan we pieken in de Play-off? De tijd zal het leren. Kijkend naar Silberbauer zie ik hem op tv jaren ouder worden. Een beste kerel met de beste bedoelingen. Met een selectie die hem volledig in zijn hemd laat staan. Bah!