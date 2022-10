Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Slecht gespeeld, maar gewonnen’

Sylla en Boussaid werden tegen Excelsior eindelijk verlost van hun basisplaats. FC Utrecht kon zodoende beginnen met elf spelers. In het zonnige Van Donge & De Roo Stadion waren de tribunes goed bezet. Ook het bezoekersvak was wederom stijf uitverkocht. Dit ondanks de vervloekte buscombi. Het feit dat er een buscombi nodig was, blijft discutabel. Maar goed, we weten inmiddels wel wat we kunnen verwachten van bureau veiligheid van FC Utrecht. Ondanks dat er prima gesprekken zijn geweest, dient er toch een vinger aan de pols gehouden worden. Tegen Excelsior is een buscombi echt klinkklare onzin.

Voorafgaande aan de wedstrijd een respectvolle minuut stilte. Dit in verband met de ongeregeldheden bij een voetbalwedstrijd in Indonesië. Ruim 125 doden. KNVB heeft er goed aan gedaan om uit respect hierbij stil te staan. Echter, vergeten wij niet de tramaanslag in ons geliefde Utrecht. Daar was geen empathie vanuit Zeist. Een kras op onze Utregse ziel!

Het was goed om te zien dat Younes en Maeda in de basis mochten starten. Kijkend naar de eerste helft, was het ondanks dat, ook nu erg matig. Barkas was een sta in de weg voor het team van Dijkhuizen. FC Utrecht vond wel het net. Sander van de Streek kopte raak uit een corner. Bas Dost had de 0 – 2 op zijn pantoffel, maar had het vizier niet op scherp.

In de tweede helft was het al niet beter. De twee teams worstelden naar het einde. Even kregen wij nog de schrik dat er een penalty kon worden gegeven in blessure tijd voor Excelsior. FC Utrecht komt maar niet in een bepaald ritme en niveau. Nu na de drie punten maalt bijna niemand hierover. Maar het is wel zorgelijk. Dit ook met het oog op aanstaande zondag. Dan komt AZ Alkmaar naar de Galgenwaard. Dat is andere koek. Door het puntverlies van Ajax, PSV en Feyenoord, is AZ Alkmaar de koploper! En niet eens onverdiend. Dat kan niet anders dan een spektakel stuk worden. FC Utrecht op jacht naar de vijfde plek. AZ Alkmaar knokkend voor plaats 1. Fraser is nog steeds zoekende. We zijn pas vier maanden bezig…. Maar goed, als je slechte wedstrijden gaat winnen, heeft de trainer de wind mee. Ben wel weer zeer benieuwd of Sylla en Boussaid weer mogen banken. Met Fraser weet je het maar nooit. Eigenlijk net als met FC Utrecht.

Zij hebben een wijziging aangekondigd inzake de catering. Ze hebben geluisterd en gehandeld. Natuurlijk zal ik op zoek gaan naar de catering punten. Denk dat de drek vervangen zal zijn door een kwalitatief en vooral betaalbaar product. Ik ga het een kans geven. En om te oordelen zal ik ook kopen.

FC Utrecht heeft op papier een meer dan prima selectie. De juiste tactiek en de beste poppetjes kunnen zondag een verrassing opleveren. In Alkmaar smelten ze de kazen. In de Galgenwaard moeten wij de punten pakken. Fraser zal zodoende meer en meer zijn stempel drukken. Er heerst toch een bepaalde negatieve trend aangaande Fraser. Ik snap dat ook nog. Maar we gaan het zien aanstaande zondag. Aanvang 14.30 uur. Er zijn nog voldoende kaarten!

